統一發票千萬大獎在全家、全聯、7-11！花15元成千萬富翁
5、6月統一發票兌獎號碼今（25）日開出，1000萬元的特別獎中獎號碼為「46438476」。獎金200萬元的特獎中獎號碼則為「54769852」。三組頭獎的中獎號碼分別為「17858097」、「94045042」、「05236836」。全聯福利中心今日傍晚公布，這期統一發票共在全聯門市開出1張1千萬元特別獎與1張2百萬元特獎，開出千萬大獎的門市是位在台南市安南區的全聯台南安中門市，這位幸運兒花了240元購買漱口水、胡蘿蔔、高纖吐司等商品，就意外中了大獎；另外全家便利商店這次也開出1組千萬特別獎，消費者到台北市大直區「直學店」花15元買巧克力捲就中獎，統一超商（7-11）則共有3位消費者獲得千萬大獎。
全聯福利中心表示，這期發票還開出的2百萬元特獎，位在花蓮市國聯二路上的花蓮國聯門市，幸運得主花費300元購買豬梅花火鍋肉片、雞蛋豆腐、沙拉醬、調味醬等商品。5、6月份全聯共開出超過23萬個獎項，提醒5、6月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，尤其台南的朋友，趕緊翻翻手頭的發票看看是不是幸運兒囉！
全家便利商店除了開出1組千萬元特獎以外，頭獎20萬元開出3組，分別在中壢海華店、新竹力積一店、台中北新店，其中有消費者只花10元買份《自由時報》，或是只花16元買兩顆茶葉蛋，就輕鬆賺走20萬元。另外，雲端發票專屬百萬元獎，全家也開出3組，分別位於板橋東站店、新店公宅店及新營國道南店。
統一超商（7-11）開出3張千萬發票，一人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；一人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；一人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。，一人在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品；一人在台中市大雅區雅興門市購買55元的i珍食折扣鮮食；一人在台中市北屯區中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品。另外還有2位獲得2百萬特獎，雲端發票專屬獎則有7位百萬得主。