2022新北市兒童藝術節「怪獸宇宙」　開啟創作冒險世界！

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，市民廣場還有其他各項好玩有趣的實體活動，像是全球知名的障礙競跑斯巴達小勇士體驗營，讓孩子在挑戰關卡的過程中能有冒險精神、學會獨立自主並勇敢面對挑戰。本次活動不同於正規賽事，以體驗為主，包括了攀爬、跳躍、平衡等強化小朋友體能訓練的9項關卡，期盼孩子們能在「冒險星球」的體驗中養成運動的樂趣，成為厲害的小小斯巴達太空人，釋放宇宙能量；還有由藝術家李文政帶領團隊製作的「泡泡探勘隊」，結合泡泡、燈光、互動體驗等，打造大型泡泡藝術裝置，帶給大小朋友童趣的泡泡世界。
市民廣場及市府大廳打造的星際空間也是一大看點，竹筍地標首次化身為〈太空飛梭〉，搭配聲光及煙霧特效，如同火箭升空定時點亮廣場夜空。市府大廳的〈星際中繼站〉打造炫彩跑步機邀請民眾太空訓練，彷彿一秒置身太空站空間。
活動期間，只要在現場與兒童藝術節任一裝置拍照上傳，並標註#2022新北兒童藝術節，就可向現場「眼睛共創活動攤位」出示手機畫面，領取塑膠眼睛及畫筆。依現場工作人員及老師的指引，在指定圍籬上創作屬於自己的特色怪獸，創作完成的作品將會持續在活動期間持續展示，隨時可以回來合照留念，度過一個充滿藝文歡樂的暑假。