COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2022新北市兒童藝術節「怪獸宇宙」　開啟創作冒險世界！

▲舞鈴劇場-《生命之光》29日將在新北市民廣場登場！（圖／資料照片）
▲舞鈴劇場-《生命之光》29日將在新北市民廣場登場！（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-07-25 18:30:00

每年暑假專為小朋友規劃的大型藝術活動「「新北市兒童藝術節」，今（2022）年以「怪獸宇宙」回歸，透過無窮想像，在藝術節活動現場，讓想像力任意揮灑在施工圍籬上，呈現巨型創作，邀請民眾透過藝術共創的方式，一起打造太空遊樂園。由藝術家呂志文以太空背景作為基底，並描繪出上千隻小怪獸，穿梭在太空樂園裡面，讓大小朋友們盡興利用畫筆及可愛的怪獸眼睛貼紙，在原有的怪獸輪廓上，創造屬於自己的怪獸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲竹筍化身太空飛梭，一起向怪獸宇宙出發。（圖／資料照片）
▲竹筍化身太空飛梭，一起向怪獸宇宙出發。（圖／資料照片）
新北市兒童藝術節29日將在新北市民廣場登場，開幕演出是由獨步全球的聲光扯鈴團隊舞鈴劇場帶來的《生命之光》，並由新北市長侯友宜、舞鈴劇場藝術總監劉樂群等貴賓將象徵傳遞正能量的光源傳給舞者，當扯鈴凌空拋飛至竹筍地標時點亮〈太空飛梭〉升空，期許用藝術集氣，面對疫情，點亮生命之光。

除此之外，市民廣場還有其他各項好玩有趣的實體活動，像是全球知名的障礙競跑斯巴達小勇士體驗營，讓孩子在挑戰關卡的過程中能有冒險精神、學會獨立自主並勇敢面對挑戰。本次活動不同於正規賽事，以體驗為主，包括了攀爬、跳躍、平衡等強化小朋友體能訓練的9項關卡，期盼孩子們能在「冒險星球」的體驗中養成運動的樂趣，成為厲害的小小斯巴達太空人，釋放宇宙能量；還有由藝術家李文政帶領團隊製作的「泡泡探勘隊」，結合泡泡、燈光、互動體驗等，打造大型泡泡藝術裝置，帶給大小朋友童趣的泡泡世界。

▲冒險星球斯巴達小勇士體驗營。（圖／資料照片）
▲冒險星球斯巴達小勇士體驗營。（圖／資料照片）
市民廣場及市府大廳打造的星際空間也是一大看點，竹筍地標首次化身為〈太空飛梭〉，搭配聲光及煙霧特效，如同火箭升空定時點亮廣場夜空。市府大廳的〈星際中繼站〉打造炫彩跑步機邀請民眾太空訓練，彷彿一秒置身太空站空間。

活動期間，只要在現場與兒童藝術節任一裝置拍照上傳，並標註#2022新北兒童藝術節，就可向現場「眼睛共創活動攤位」出示手機畫面，領取塑膠眼睛及畫筆。依現場工作人員及老師的指引，在指定圍籬上創作屬於自己的特色怪獸，創作完成的作品將會持續在活動期間持續展示，隨時可以回來合照留念，度過一個充滿藝文歡樂的暑假。

台中交通網APP 　暑假悠遊台中免煩惱

充實國中學生暑假生活！中鋼辦全能智慧王夏令育樂營活動

國旅補助上路　飯店大手筆再加碼　暑假住飯店便宜又好玩

Tag人物／孩子暑假放電好所在 跟著漁夫激戰龍虎石斑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.18%19.82%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀