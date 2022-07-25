大安媽祖園區設公共藝術品　10月完工

台中市政府打造「大安媽祖文化園區」觀光新亮點，規劃園區廣場兩側設置2件公共藝術雕塑作品「雨露恩澤」與「風和日麗」，其高度皆為4米半左右，長寬約達5至8米，材質特別採用316亮面不鏽鋼鍛造，晶瑩剔透，目前工程已完成近50%，預計今年10月底完工，未來遊客可穿梭作品間拍照打卡，可望成為觀光特色亮點。

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市府觀旅局指出，大安為中台灣最美海景地區之一，海灘平坦寬闊、沙質柔細、海水湛藍，其中大安風景區內的大安媽祖文化園區更是海線重大觀光建設，完工後可串聯海線各知名景點如高美濕地、台中海洋館、梧棲觀光漁港、鰲峰山公園等，預期可帶動海線地區的觀光產業永續發展。

觀旅局說，設置於大安媽祖文化園區廣場兩側的2件公共藝術雕塑作品以當地特有人文為靈感，並與現地環境融合，其中「雨露恩澤」以滴水之恩的水滴造形表現，雨露緩緩從天而降，潤澤大地子民，水滴以花瓣般的守(手)護造形圍繞於廣場，媽祖魚(白海豚)湧現其間；「風和日麗」 則以大安區峰海相連的抽象造形呈現，祥雲飛耀其間，地面以大安區特有的生態動物鑲綴，在天與地之間相互輝映，2件作品與建築物本體相輔相成，可彰顯建築的大器與宏偉。