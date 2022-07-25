大安媽祖園區設公共藝術品　10月完工

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市府觀旅局指出，大安為中台灣最美海景地區之一，海灘平坦寬闊、沙質柔細、海水湛藍，其中大安風景區內的大安媽祖文化園區更是海線重大觀光建設，完工後可串聯海線各知名景點如高美濕地、台中海洋館、梧棲觀光漁港、鰲峰山公園等，預期可帶動海線地區的觀光產業永續發展。
觀旅局說，設置於大安媽祖文化園區廣場兩側的2件公共藝術雕塑作品以當地特有人文為靈感，並與現地環境融合，其中「雨露恩澤」以滴水之恩的水滴造形表現，雨露緩緩從天而降，潤澤大地子民，水滴以花瓣般的守(手)護造形圍繞於廣場，媽祖魚(白海豚)湧現其間；「風和日麗」 則以大安區峰海相連的抽象造形呈現，祥雲飛耀其間，地面以大安區特有的生態動物鑲綴，在天與地之間相互輝映，2件作品與建築物本體相輔相成，可彰顯建築的大器與宏偉。
觀旅局表示，園區整體完工後，結合當地媽祖文化與沿海區域的產業特質及自然景觀，創造以海線文化行銷為主軸的觀光旅遊亮點，並搭配市府規劃濱海沿線的自行車道，以園區作為重要節點之一，預計將吸引愛好自行車活動旅客造訪，為園區帶來人潮，帶動地方觀光產業永續發展，提供國人及國際觀光人士遊憩景點，成為北台中閃耀的觀光亮點。