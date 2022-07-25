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CBA／身高臂展都比自己出色　馬建豪難忘對位雷霆榜眼

▲馬建豪在台灣線上參加CBA選秀大會。（圖／黃建霖攝）
▲馬建豪在台灣線上參加CBA選秀大會。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

2022-07-25 17:39:402022-07-25 17:41:55

今年三月，馬建豪有幸隨喬治亞州立大學參加NCAA「三月瘋(March Madness)」，並且和今年NBA選秀榜眼Chet Holmgren有過對位，取得畢生難忘的經驗。談到兩人的交鋒，小馬表示對方的身體條件真的很誇張，不過自己熱愛和出色的球員競爭。

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Holmgren比馬建豪還小一歲，身高213公分的他擁有出色的爆發力，投籃能力也讓人印象深刻，今年NBA選秀大會他被奧克拉荷馬雷霆在首輪第二順位選中，夏季聯賽首秀就打破紀錄，被看好是競爭新人王的有力人選。

今年喬治亞州大在首戰就對上Holmgren就讀的岡薩加大學，此役馬建豪替補上場6分鐘，和前者有對位過數次，過程中曾被賞了一記「火鍋」，最終這場比賽喬治亞州大以72:93落敗。

談到和Holmgren的交手，馬建豪表示對方的身材真的很恐怖，臂展和身高都比自己長了十幾公分，還擁有良好的敏捷性。不過既然站在場上，自己就不會畏懼任何對手，「雖然他蓋了我一次，但我也守住了他一球。」

「體重上他(Holmgren)好像和我差不多，但手真的很長。」Holmgren身材有些單薄，進入NBA後勢必要增重，而身形相似的馬建豪在被CBA球隊選中後，也有同樣的計畫，「我現在其實就有在增重了，但會循序漸進，不會一下子增加太多。」

Holmgren那一戰砍下19分17籃板7阻攻5助攻2抄截的全能數據，馬建豪說自己很享受這種高強度的對位，同時也對美國的體育氛圍感觸良多，「現場真的是你完全聽不到聲音的那種，聽不到隊友在講話。」

在旅美的這段時間裡，馬建豪自認學到很多，特別是在自律這方面，因為想要成長就要付諸實踐。「在美國，你有一個目標，就要制訂好計畫；計畫完成後，就要按部就班的去執行，不可以有模糊地帶。以前在高中時，可能就會想辦法拖延；做重量時要求10下，自己做到7、8下覺得累就停了，這點到了美國改進很多。」

馬建豪說，由於在國外沒人會逼你，因此必須養成這種自律的精神，也是他自覺成長最多的地方。畢竟進入到職業聯賽，不可能還要靠教練罵才練，成就和自己的企圖心密不可分。

身分成為職業球員，馬建豪把眼光放的更長遠，他仍希望未來能有機會挑戰更高層級，試著去摸到自己的極限。但眼下會先努力做到教練的要求，幫助江蘇隊打出好成績。

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