首屆AV男優海選登場！猛男「圓夢」報名 最強狗仔也來了
台灣廣告兼AV導演圤智雨，日前他就在臉書宣布將舉辦AV男優海選活動消息，掀起網路上熱議，今（25）日「AVGO.TV第一屆男優海選」正式登場。原本有50人入選決賽，但導演圤智雨透露，現場又走了幾名，大讚現場剩下的參選者是「勇者」，參選者也表示因為學生時期看過「蒼井空」影片後，就萌芽了想當AV男優的夢想。
「AVGO.TV第一屆男優海選」在今（25）日登場，男優除了只能穿內褲參選之外，還得完成3項指定挑戰，包括簡單的自我介紹、性經驗問答、跳10秒的空幹舞、以及測量尺寸，還請來女神李妍瑾、小哥哥艾里擔任評審，最後優勝者會在8月20日前和女優孟若羽拍攝影片。
導演圤智雨就透露，從一開始500多份的報名表中，刪刪減減到50人入選決賽，不過來到現場的有二十幾人，在決賽開始前又走了幾名，所以僅剩下18名參選者，讓圤智雨大讚「只要站在這邊的人都不是『嘴砲王』！」據悉報名男優海選年紀多半是33至37歲，而圤智雨也說道，事前有和小哥哥艾理問過參選者報名原因，並不是看上薪水而來，大多原因是太想要「拍片」，以及小時候就曾夢想當男優，甚至花費一天時間，從其他縣市坐車到台北來，就是為了圓夢，還有人表示，因為學生時期看過AV女優「蒼井空」的影片，就此立下當男優的夢想。另外，被稱為最強狗仔「葛斯齊」也意外現身現場，李妍瑾也開玩笑直呼「馬上來去廁所驗貨」，可見「AVGO.TV第一屆男優海選」話題十足。