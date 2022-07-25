新住民宣導反賄選　移民署結合基隆市選舉委員會

移民署北區事務大隊基隆市服務站與基隆市選舉委員會攜手反賄，向基隆地區的新住民宣導年底選舉期間，「不買票」、「不賣票」、「要檢舉」，說明臺灣民主選舉的正確法律觀念。
因新住民母國文化政治的不同，選舉制度有所差異，為了強化基隆市新住民認識臺灣的選舉制度，遏止賄選及不正當方式介入選舉，基隆市服務站於21日「家庭教育反賄選宣導」課程，邀請基隆市選舉委員會黃敬堯先生，搭配印尼、越南及泰國籍通譯人員適時翻譯，以淺顯易懂的生活案例，介紹多種賄選態樣，包括現金買票、招待餐飲旅遊或贈送禮物等，幫助他們了解臺灣選舉需注意事項，避免因語言及生活文化的不同而誤觸法網。除了選舉投票資訊、反賄選宣導外，基隆市選委會也在現場鼓勵新住民加入選務人員招募活動，只要符合資格的新住民或家人都可踴躍報名遴選，一起支持乾淨選舉與參加公共事務，共創美好未來。
主任毛兆莉表示，移民署基隆市服務站反賄選宣導活動，將於8月中旬「結合節慶新住民多元文化」舉辦，再次攜手與基隆市選舉委員會、區公所、市政府政風單位擴大辦理「111年九合一選舉」模擬投票、反賄選宣導，許多新住民可能不清楚選舉投票方式，以及不了解參加免費的餐宴或旅遊，即使沒有去投票給特定候選人，一樣有可能涉及賄選，經過系列完善的宣導，可促使新住民了解投票過程及賄選形態，若有發現賄選情事，可撥打檢舉專線「0800-024-099撥通之後按4」(24小時服務電話)檢舉賄選。