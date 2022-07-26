中元節倒數！全聯3千款商品最低價　莱爾富推「普渡箱」

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針對中元祭拜象徵吉利的奇異果全聯推出優惠，7/22起單筆購買Zespri產品滿299元贈折疊瀝水籃一個，限量6萬個，送完為止。至於必備的三牲，今年全聯主打「現場買三牲、線上購三牲」，7/22～9/1於實體門市推出「拜拜全雞」、「客家鹹豬肉」、「拜拜三捲」，售價109元～389元。此外，7/22～9/1於「PXGo!全聯線上購」特別推出預購「三牲拜拜箱」，包含蔗香燻雞、熟製鱸魚、甘蔗燒肉，售價899元，方便民眾在家安心拜。另外，根據內部銷售數據顯示，觀察去年中元檔期糕餅、蛋糕類別中又以銅鑼燒、麻糬類為重點商品，約占近7成。今年仍持續推出老鷹紅豆銅鑼燒、楓糖奶油銅鑼燒、麻糬等商品促銷優惠價45元起，同時擴大商機至臺式綠豆椪、鳳凰酥，讓消費者選擇更多元。
另外，7月27日起，萊爾富推出「飄飄FUN暑假」好康優惠吸客，為便利民眾快速採買，祭出2款各限量6000箱，每箱售價449元的普渡組合，包含「中元普渡箱-同樂組」與「中元普渡箱-家庭組」，還有多項應景陳列創意包裝、素食與多入組商品，最低下殺6.2折，提供民眾一個經濟實惠、高CP值、便利的普渡選擇。
萊爾富推出中元必拜普渡夯品兩款限量普渡組合「中元普渡箱-同樂組」與「中元普渡箱-家庭組」搶攻中元商機，根據萊爾富內部資料顯示，中元節企業主最喜愛採買的中元普渡商品，以成箱的商品最受青睞，其中又以整箱的泡麵、餅乾、飲料、罐頭等銷售最佳。萊爾富為便利民眾快速採買，同時滿足顧客多元味蕾需求，自7月27日起至8月23日，推出全台各限量6000箱的兩款普渡組合「中元普渡箱-同樂組」(共11件，原價545元)與「中元普渡箱-家庭組」(共11件，原價538元)，每箱特價449元，等於每箱最低下殺8.2折，對於選擇困難族或忙碌的上班族，提供一個快速、便利的中元必拜普渡夯品首選組合。
萊爾富今年中元主推的「中元普渡箱-同樂組」，包含熱銷休閒零嘴、泡麵、罐頭與碳酸飲品共11件商品組合，內容為售價25元的義美系列的經典巧克力泡芙39g與特濃牛奶泡芙39g、售價30元的樂事系列岩燒海苔味洋芋片-袋裝與美國經典原味洋芋片-袋裝、多力多滋超濃起司味玉米片，還有售價35元的熱銷泡麵維力炸醬碗麵(重量碗)、售價90元的味王原汁牛肉麵5入組，家庭煮夫煮婦族最愛的老船長茄汁鯖魚(紅)(售價42元)、同榮特選燒鰻(售價48元)、愛之味玉筍(售價50元)，以及售價140元的熱門暢銷飲品可口可樂600 mL x 4入組。
另一款專為忙碌的家庭煮夫、煮婦們量身打造的「中元普渡箱-家庭組」，包含熱銷麵條、泡麵、罐頭與茶飲共11件商品組合，內容為售價30元的五木麵大師系列蘭州拉麵與和風麵條、售價35元的雙響泡鹽味豚骨湯麵和手打麵和風豚骨風味(桶)、售價39元的農心辛拉麵120g和隨緣泰式酸辣湯麵、售價90元的維力炸醬包麵5入組，還有煮夫煮婦族最愛的暢銷罐頭老船長茄汁鯖魚(紅)(售價42元)、同榮特選燒鰻(售價48元)、愛之味土豆麵筋(售價50元)，以及售價100元的熱門暢銷茶飲光泉冷泡茶王烏龍585mL x 4入組。