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政策利多帶動產業轉型　高鐵後站區域房價創新高

▲恆鵬建設「世紀莊園」位於高鐵後站首排，採大基地造鎮開發，25日舉辦動土典禮。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.25）
▲恆鵬建設「世紀莊園」位於高鐵後站首排，採大基地造鎮開發，25日舉辦動土典禮。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.25）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-25 19:51:36

中央斥資九千億打造「大南方計畫」啟動南方崛起，高雄位於南台灣科技S廊道核心，加上台積電及眾多高科技產業的進駐加持，加速高雄產業轉型。其中「左營高鐵特區」擁有台鐵、捷運及高鐵3鐵共站機能，加上鄰近台積電高雄廠，區域房價近來漲幅驚人。恆鵬建設「世紀莊園」位於高鐵後站首排，基地約2500坪，採大基地造鎮開發，主打25-52坪、2-4房輕奢豪宅。

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▲恆鵬「世紀莊園」位於高鐵左營首排，採大基地造鎮開發，規劃地上26樓、地下5樓地標級建築。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.25）
▲恆鵬「世紀莊園」位於高鐵左營首排，採大基地造鎮開發，規劃地上26樓、地下5樓地標級建築。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.25）
恆鵬「世紀莊園」位於高鐵左營首排，採大基地造鎮開發，規劃地上26樓、地下5樓地標級建築。集結國內大師共同巨擘，同時擁有五項綠能設計，包含太陽能光電、VAF醫療級淨氣系統、LOW.E隔音玻璃、BWT德國倍世淨水設備，以及森林跳島陽台、垂直綠化、節能採光、天然降溫的永續設計，落實健康、樂齡、渡假、生活的建築願景。

今（25）恆鵬建設世紀莊園舉辦「動土典禮」及「夏日淨潭公益活動」。恆鵬建設經理游鴻達表示，世紀莊園預定今年10月進場預售，主打25-52坪、2-4房輕奢豪宅，總戶數783戶，每坪開價45萬元到50萬元，鎖定首購和首換族群，客源上，將以7成的在地客、3成的外來客為潛在客戶。高鐵站到台積電廠區，搭捷運只要2站，交通便利，而未來，高鐵後站前方的廣(停)用地，將變更為商業區，與高鐵站有空橋連接，世紀莊園住戶形同「到站就到家」。

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