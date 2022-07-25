高雄船廠感染BA.5群聚感染　陳其邁：安排職場序列篩檢

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潘炤穎指出為落實監測社區BA.4/5疫情風險，衛生局主動針對重複感染個案採檢送中央定序，發現此例為本土BA.5確診案。高市衛生局疫調共匡列接觸者家人3人，1人陰性、2人陽性，Ct介於21-22。另職場匡列118人，檢驗116人，有10人為陽性，有兩人為重複感染。另外1人已在國外、1人檢驗中。重複感染的兩人在今年5月、7月曾確診，Ct值介於30至37。
潘炤穎說，所有確診個案均為無症狀或症狀輕微、隔離照護中；確診個案中Ct 值≤30共7例，正由中央進行基因定序以釐清相關風險，且現場已完成環境清消工作，並且每2日針對職場接觸者全數執行PCR序列採檢，密切監控疫情發展。
陳其邁也要求加強落實登輪防護措施，並提醒港埠工作者應儘速完成第2次追加劑疫苗接種。高港表示，要進出管制站仍須出示快篩陰性證明，且需掃碼登錄，確保港埠安全，以利疫調。
統計高雄市近3周，來自東南亞高風險地區入境人數共881人，其中來自越南、新加坡、泰國佔70%（越南41.5%、新加坡18.4%、泰國10.1%）。陳其邁表示，民眾如從越南、新加坡、泰國、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、印尼、緬甸、印度、汶萊等登革熱流行地區入境高雄，檢疫期間出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等疑似症狀者，請立即聯繫衛生局防疫專線07-7230250，依衛生局人員指示就醫，或可使用免費24小時視訊諮詢APP「健康益友」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。