中職／高雄市少棒隊前進美國　台鋼狀元曾子祐獻祝福

高雄市少棒代表隊將於7月27日前往美國，參與7月29日到8月1日的2022小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽。由高雄市中正國小少棒隊為主體的高雄市代表隊在出發前，市長陳其邁特別親自到場授旗、給予祝福，並致贈打擊手套，由高雄為主場的台鋼雄鷹領隊劉東洋、統籌教練林振賢以及2022新科選秀狀元曾子祐也到場一同參與見證。
今年5月，高雄市代表隊在111年TOTO盃全國少棒錦標賽勇奪冠軍，獲得代表台灣參加2022美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）世界少棒錦標賽的資格，卻面臨經費短缺情況，台鋼集團及台鋼雄鷹職業棒球隊全力支持高雄在地基層球隊，與高雄市政府及體育署聯手補足經費，為小選手出國比賽盡心力，並期許能培養出更多高雄在地選手。
到場參與行前授旗暨捐贈儀式的台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，「很開心能夠有這個機會代表台鋼雄鷹棒球隊來參加這個非常有意義的捐贈活動，謝謝市府的牽線，讓台鋼雄鷹棒球隊有機會能在這次挹注經費，讓小朋友順利出國比賽，實現夢想；小朋友的夢想除了出國比賽之外，期待以後也可以成為職棒球員，往更高殿堂邁進。」
台鋼雄鷹2022新科選秀狀元曾子祐也到現場給予小選手祝福與鼓勵，並表示出國比賽不要給自己太大壓力，平常教練怎麼教導，比賽拿出來用就好，不要有壓力，平常心去做，相信自己可以拿冠軍、拿好成績回來。