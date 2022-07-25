棒球／台灣少棒代表隊將啟程　8月準備稱霸世界

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中華電信謝國城盃拿下冠軍的福林國小在今年亞太區的資格賽中，擊敗韓國隊拿下代表權，這是繼2015年東園國小後，再度擊敗韓國取得亞太區代表權，前進美國威廉波特；而中山國中則是在國光牌謝國城青少棒錦標賽中拿下冠軍取得代表台灣參加的資格，因LLB亞太區次青少棒不辦資格賽，由於2019亞太區代表由台灣獲得，因此中山國中直接取得亞太區資格，參加世界賽。
2020年全球受到新冠疫情影響，邊境管制、賽事停擺，因此世界少棒聯盟該年度停辦所有賽事；隨著疫情在2021年逐漸控制，但各國疫苗還不普及的情形下，LLB少棒賽事取消國際組，只舉辦美國組的賽事，而次青少棒則是連續兩年停辦；2022年伴隨著疫苗施打及各國的邊境管制放寬，LLB各層級世界賽在今年則是全面恢復舉辦。
今年台灣世界少棒聯盟承接國內世界少棒聯盟的相關事務第一年，兩個代表隊就都能夠代表亞太區，前往美國參加世界賽，實屬不易，理事長黃英華表示，希望今年兩支代表隊，能夠展現出平時訓練的成果，前往美國將台灣的棒球精神及實力展現給國外的選手，並藉由國際之間的交流，擴大孩子們的世界觀。
LLB世界次青少棒錦標賽將於於美國時間8/14至8/21於美國密西根州泰勒舉行，而LLB世界少棒錦標賽將在美國時間8/17至8/28於美國賓州威廉波特舉辦。