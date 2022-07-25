培育下一代！新二代多元文化在地創生培育營登場

移民署於111年7月25日至29日，在中華人才培訓中心舉辦為期五天四夜的新住民子女多元文化在地創生培育營活動，並於25日舉辦始業式，由移民署林宏恩副署長主持啟動儀式，主題為「地方創生」，帶領新住民子女與國人子女探索臺灣在地文化與故事，並結合其父母原生國籍之多元文化，以創意重新詮釋自身生長的土地，為地方帶來多元共好能量。
林宏恩副署長表示，活動規劃與國家發展委員會、文化部及桃園市政府文化局等機關合作，安排認識地方創生、多元文化發展、在地創生實戰分享及文案製作與簡報等課程，及前往新旺集瓷及憲光二村進行多元文化特色地點參訪，並於活動最後由學員運用課程所學，將自身生長的原鄉地方特色，結合父母原生母國文化，製作「地方小報」，進行成果發表競賽。
目前就讀國立屏東大學的柯同學，因為在屏東縣內埔鄉老埤馬卡道文化協會擔任志工，接觸了具有閩南、客家、排灣族、菲律賓、越南、印尼等多元族群融合的屏東老埤馬卡道族文化，特別在今(25)日始業式表演馬卡道歌曲，與大家分享多元文化民族的音樂饗宴，展現多元共融魅力。
林宏恩副署長鼓勵新住民子女發揮自身多元、多語及創意等優勢，除透過營隊學習新知、培養團隊合作、溝通表達及多元文化敏感度等軟實力，並將所學應用於未來，持續精進，開拓宏觀視野，共同為在地創生匯萃新能量。