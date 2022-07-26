曾豪言要買台積電！中國紫光前董事長　傳被當局帶走失聯

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消息人士指出，趙偉國捲入個人所控公司和原紫光集團旗下公司之間的利益輸送爭議，如設備採購、裝修工程等未經公開招投標的問題。
資料顯示，趙偉國1967年出生於新疆，1985年考入清華大學電子工程系（原無線電電子學系），畢業後進入校企清華紫光。1997年，趙偉國參與了當時清華同方上市後的首次資本運作，即收購江西無線電廠。2002年之後，趙偉國進入能源、地產等領域，並在2005年創立北京健坤投資集團。2010年，趙偉國在紫光集團陷入虧損時入股35.3%，後更增至49%，負責公司實際運營，並逐步把航向轉道集成電路行業。
至於紫光集團本身則是成立於1993年，前身是清華大學科技開發總公司，2004年改制重組，目前控股股東為清華控股有限公司。紫光集團董事長於2010年接手紫光集團，並在2013年砸下17.8億美元收購展訊通信，隔年再以9.1億美元收中國IC設計廠銳迪科，當年在兩岸半導體業界掀起旋風，趙偉國還曾在2015年來台，揚言要買下台積電、合併聯發科。
不過，先前有報導分析，曾經風光的紫光集團，因過度併購，加上債務槓桿過高，後來只能依靠發債度日，長此以往便形成惡性循環，因而出現無力償債的窘境。
本月11日下午，紫光集團及下屬公司發布公告稱，紫光集團根據相關法律法規及《重整計劃》的約定，已於當天完成了公司股權及新任董事、監事、總經理的工商變更登記手續，2家原股東-清華控股有限公司及北京健坤投資集團有限公司全部退出，戰略投資人「智路建廣聯合體」設立的控股平台「北京智廣芯控股有限公司」承接紫光集團的100%股權。