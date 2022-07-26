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飛彈、砲彈齊射！蔡英文登艦出海校閱漢光演習兵力

▲漢光38號演習「聯合截擊作戰」實兵實彈演練，成功級巡防艦繼光軍艦發射標一防空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.26）
▲漢光38號演習「聯合截擊作戰」實兵實彈演練，成功級巡防艦繼光軍艦發射標一防空飛彈。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.26）

記者呂炯昌／宜蘭報導

2022-07-26 11:42:112022-07-26 11:43:21

國軍漢光38號演習進入第二天，今（26）日上午海軍在宜蘭蘇澳外海舉行「聯合截擊作戰」實兵實彈演練，海空軍精銳武器傾巢而出，共計出動艦艇20艘，以及10餘架空軍各型戰機，三軍統帥蔡英文總統也登上基隆級艦親自出海校閱。

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海軍司令部指出，為展現官兵戮力建軍備戰的精實戰力，海軍配合年度漢光演習「聯合截擊作戰」階段，於上午在台灣東部海域實施海上實兵操演，採支隊編組方式，納編各式海、空軍及海巡兵力參演，透過實兵實彈演練，驗證聯合截擊作戰能力。漢光38號演習海上實兵操演，係模擬支隊遂行戰力保存，實施海上機動，在空中兵力與岸置火力掩護下，對敵船團發起聯合截擊作戰。

本次操演支隊計納編基隆級艦、成功級艦、康定級艦、濟陽級艦、錦江級艦、沱江級艦、光華六號飛彈快艇、海巡成功艦、劍龍級潛艦及S-70C反潛直升機、P-3C反潛機、F-16戰機、幻象2000及IDF戰機等海、空軍兵力參演，結合想定執行要港防空作戰、反水雷作戰、艦隊防空作戰、海空聯合反潛、反水面作戰及制空作戰，並實施標準一型防空飛彈、ASROC反潛火箭、干擾彈、5吋艦砲、鎮海火箭彈、響尾蛇飛彈、魔法飛彈射擊及深水炸彈投放，充分展現海空兵力強大的作戰能力及官兵勤訓精練的成果。

這是繼2018年4月13日後，蔡英文任內第二度海上校閱國軍兵力，由於近期共軍不斷派出機艦擾台，中國也恫嚇美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，軍方期盼透過操演展現國軍捍衛海疆、守護家園的堅定決心與堅實戰力。

▲漢光38號演習「聯合截擊作戰」實兵實彈演練，蔡英文總統搭乘紀德級基隆軍艦（左）出海校閱。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.26）
▲漢光38號演習「聯合截擊作戰」實兵實彈演練，蔡英文總統搭乘紀德級基隆軍艦（左）出海校閱。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.26）
▲​​​​​海巡署成功巡防艦發射鎮海火箭彈。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.26）
▲​​​​​海巡署成功巡防艦發射鎮海火箭彈。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.26）
 

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