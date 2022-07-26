疑不滿服務態度！男客人酒後衝電器行 失控狂毆店員濺血
新北市汐止區一名43歲彭姓男子，25日晚間近8時許，在酒後發現家中電視線路無法正常使用，便撥打電話到出售的電器行，但店員疑似聽不懂也聽不清楚彭男所言，讓兩人產生誤會，彭男認為店家服務態度不佳，一氣之下直衝店內，拿起電器就毆打42歲林姓店員，警方獲報趕到現場，壓制彭男並對其施行保護管束，事後雖雙方達成和解，警方仍依違反社會秩序維護法，將彭男移送法辦。
據了解，林姓店員疑似是因店內人聲吵雜，才一時沒聽懂彭男的問題，但他也宣稱，有立刻請同事前往彭家協助，但還沒到達前，彭男就已氣得跑到店內要和他理論，又因情緒失控而暴打對方，過程中造成店內4件電器商品毀損。
警方獲報到場後，立刻壓制動手的彭男，再陪同林姓店員到汐止國泰醫院治療、開立驗傷單，事後雙方達成和解，林姓店員暫不提出傷害告訴，警方則依違反《社會秩序維護法》，將動手的彭男移送法辦。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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