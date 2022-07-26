COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蘋果悄開賣M2 MacBook Air筆電　「5超強優勢」達人點頭

▲全新配置M2晶片的MacBook Air M2在台開賣。(圖／取自官方網站)
▲全新配置M2晶片的MacBook Air M2在台開賣。(圖／取自官方網站)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-26 10:42:47

蘋果在發表iPhone 14之前，搶先在台開賣首款配置M2晶片及全新設計設計的MacBook Air，售價3萬7900元起，現在官網下單最快8月初就能到貨。至於想看實機或是想到經銷商下單，STUDIO A表示會跟官網時程同步，預計8月中到貨，民眾可以於全台門市，體驗Ｍ2晶片的Macbook Pro /Air，到貨後將會依照預約順續陸續出貨交機，STUDIO A 官網也會開放少量現貨、供會員訂購。不少人都被M2強大的性能和MacBook Air全新改版的外型給燒到，日前3C達人Tim哥認為有新款MacBook Air有 5點優勢值得推。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蘋果最新M2晶片MacBook Air/Pro即日起在官網開放訂購。(圖／翻攝官網)
▲蘋果最新M2晶片MacBook Air/Pro即日起在官網開放訂購。(圖／翻攝官網)
另外，同樣配置M2晶片的MacBook Pro也同步開賣，售價3萬9900元，沿用Touch Bar設計的機型， 在核心的處理器上升級到M2，雖為Pro版本，但相較於新款Air少了讓人驚喜的設計感，功能上也相去不遠，即日起官網開賣，最快8月初就能到貨。

▲Apple,Apple Park,WWDC2022,MacBook Air M2晶片。(圖／取自官方網站)
▲ M2晶片帶來更強悍的處理速度。(圖／取自官方網站)
優勢1：M2晶片帶來優異的進化
MacBook Air M2 晶片CPU 速度提升18%、GPU 效能提升最高達 35%神經網路引擎則快達 40%，與最新 10 核心 PC 筆記型電腦晶片相比，M2 晶片的 CPU 在同等功耗下能帶來近兩倍的效能。此外，M2 晶片僅需使用四分之一的功耗，在同等功耗下帶來比 M1 晶片高出 25% 的繪圖效能。簡單來說就是速度又快又好又省電。

優勢2：首次大規模的外型改變
對果粉來說，2008年賈伯斯從牛皮紙袋抽MacBook Air，輕薄的設計震撼世人，也成為難以突破的經典，終於在WWDC 2022 有了外型改變，機身不是前薄的楔形設計，而是前後厚度相同，重量更加輕薄，且使用了瀏海螢幕，提高螢幕占比。

優勢3：MagSafe電腦安全
MagSafe磁吸充電重返MacBook Air，當不小心電源線遭到拉扯也能快速斷開。Tim哥認為一來可以保護電腦，避免勾到電源線而整台電腦被摔落，另外，有專屬的充電埠就不會佔用Thunderbolt，也就不需要另外添購Hub。

▲MacBook Air M2晶片。（圖／翻攝官網）
▲新款MacBook Air，機身擺脫祖傳楔形設計，採用前後厚度相同，重量更輕，且使用了瀏海螢幕，提高螢幕占比。（圖／翻攝官網）
優勢4： M2晶片記憶體可加到24GB
上一代的M1 MacBook Air記憶體最多加到16GB，Tim哥建議如果有大量影片剪輯需求，記憶體直接加滿到24GB，可以增加使用年限，搭配上ProRes、8K剪輯會更流暢。

優勢5：「挑選對的規格CP值會很高」
Tim哥給出結論：「M2雖然是最新的晶片，但無法向上挑戰M1 Pro、 M1 Max、M1 Ultra！」但如果對比第一代的M1則絕對是大勝。M1缺少新一代的媒體引擎，不支援ProRes H.264，還有HEVC格式的硬體加速，剪輯影片上就會有落差，通常規格愈高的晶片會有更多的解碼引擎，需要不需這麼高規還是回歸「需求面」。

如果有大量影片剪輯需求，請直上 M2 Air，選擇10核心GPU，容量為512GB，記憶體也升級到24GB，還配置35W 雙 USB-C 埠充電器，售價46900元，Tim哥表示：「挑選對的規格CP值會很高。」

臉書新增重大功能！多出「動態消息」　告別推薦內容洗版

大暑呷冰不怕胖！醫師教「減肥吃冰法」：熱量至少減一半

Pixel 6a搶先開箱！是否過熱直接測：下手前看「3重點」

Sony XR電視好神！多了這顆　小孩不能近看還可手勢操控

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
79.07%20.93%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀