蘋果悄開賣M2 MacBook Air筆電　「5超強優勢」達人點頭

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優勢1：M2晶片帶來優異的進化
MacBook Air M2 晶片CPU 速度提升18%、GPU 效能提升最高達 35%、神經網路引擎則快達 40%，與最新 10 核心 PC 筆記型電腦晶片相比，M2 晶片的 CPU 在同等功耗下能帶來近兩倍的效能。此外，M2 晶片僅需使用四分之一的功耗，在同等功耗下帶來比 M1 晶片高出 25% 的繪圖效能。簡單來說就是速度又快又好又省電。
優勢2：首次大規模的外型改變
對果粉來說，2008年賈伯斯從牛皮紙袋抽MacBook Air，輕薄的設計震撼世人，也成為難以突破的經典，終於在WWDC 2022 有了外型改變，機身不是前薄的楔形設計，而是前後厚度相同，重量更加輕薄，且使用了瀏海螢幕，提高螢幕占比。
優勢3：MagSafe電腦安全
MagSafe磁吸充電重返MacBook Air，當不小心電源線遭到拉扯也能快速斷開。Tim哥認為一來可以保護電腦，避免勾到電源線而整台電腦被摔落，另外，有專屬的充電埠就不會佔用Thunderbolt，也就不需要另外添購Hub。
優勢4： M2晶片記憶體可加到24GB
上一代的M1 MacBook Air記憶體最多加到16GB，Tim哥建議如果有大量影片剪輯需求，記憶體直接加滿到24GB，可以增加使用年限，搭配上ProRes、8K剪輯會更流暢。
優勢5：「挑選對的規格CP值會很高」
Tim哥給出結論：「M2雖然是最新的晶片，但無法向上挑戰M1 Pro、 M1 Max、M1 Ultra！」但如果對比第一代的M1則絕對是大勝。M1缺少新一代的媒體引擎，不支援ProRes H.264，還有HEVC格式的硬體加速，剪輯影片上就會有落差，通常規格愈高的晶片會有更多的解碼引擎，需要不需這麼高規還是回歸「需求面」。
如果有大量影片剪輯需求，請直上 M2 Air，選擇10核心GPU，容量為512GB，記憶體也升級到24GB，還配置35W 雙 USB-C 埠充電器，售價46900元，Tim哥表示：「挑選對的規格CP值會很高。」