CCC數位平台前進漫畫博覽會！人氣台漫周邊免費帶回家
漫迷朋友引頸期盼的年度活動之一漫畫博覽會將於7月28日開跑，文策院旗下台漫原生網站「CCC數位平台」準備許多台漫周邊與漫迷同歡，活動期間只要到「CCC數位平台」攤位玩遊戲，就有機會把壓克力磁鐵、酒精噴瓶等周邊免費帶回家，成為「CCC數位平台」會員還能獲得更多遊戲機會，現場儲值再加碼回饋禮物。人氣漫畫家《守娘》作者小峱峱、《紙月亮》作者日下棗、《狗血耽美劇的攻略技巧》作者花宥也將辦聯合簽名會。
文策院表示，「CCC數位平台」此次特地將攤位打造成避暑勝地風格，繽紛的冰淇淋色系為炎熱的夏天帶來一絲涼爽，讓台漫陪漫迷過盛夏。攤位規劃3個遊戲區，共有超過20部台漫作品周邊，「幸運大轉盤」讓路過民眾即刻拚手氣拿禮物，可以獲得拍立得風台漫小卡、角色口罩、壓克力磁鐵等周邊，馬上加入「CCC數位平台」會員可以再挑戰「愛的魔力套圈圈」、「彈珠檯降落賽」，除了上述好禮，還有機會拿到防疫利器酒精噴瓶。
除了遊戲拿周邊，《CCC創作集》人氣漫畫家《守娘》小峱峱、《紙月亮》日下棗、《狗血耽美劇的攻略技巧》花宥將於7月31日下午4點30分於漫畫博覽會A舞台舉辦聯合簽名會，開放前100名讀者入場，參加活動可獲得專屬簽名小卡。
文策院說，現場好康加碼儲值好禮回饋給粉絲，於攤位櫃台儲值「CCC數位平台」鑽石，就可以直接把喜歡的作品周邊帶回家，「CCC數位平台」攤位現場還有活動密碼彩蛋，找到可獲得「CCC數位平台」專屬活動金幣5000枚；7月28日至8月1日邀請大家來「CCC數位平台」攤位看台漫、玩遊戲、拿好禮。