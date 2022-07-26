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邀請新住民一起瘋玩！多肉植物生態瓶手作課

▲林雅蓮老師指導新住民組合種植在造形玻璃瓶中，成為具有觀賞價值的景觀生態盆栽，一起嗨玩綠手指生態瓶。（圖／前鎮戶政所）
▲林雅蓮老師指導新住民組合種植在造形玻璃瓶中，成為具有觀賞價值的景觀生態盆栽，一起嗨玩綠手指生態瓶。（圖／前鎮戶政所）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-26 10:59:34

炎炎夏日何處去，高市前鎮戶政所特別與前鎮區公所、NGO團體攜手，邀請新住民朋友及前鎮婦參會委員，23日在行政中心禮堂開辦多肉植物生態瓶手作課，學員發揮創意為綠手指佈置新家，大小朋友玩得嗨翻天，在熱浪不斷的時節為大家提供一劑清涼解方。

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這場課程參加的學員，包括有高雄市新移民社會發展協會、高雄市外籍（南洋）姊妹關懷協會、高雄市移民文化教育服務協會等NGO團體的新住民朋友，也有前鎮區婦女社會參與促進小組的委員，課程邀請到高雄市柴山會前理事長林雅蓮老師，林老師不僅是專業的環境教育講師，在手作植栽藝術方面也有相當豐富的研究成果。

主辦單位前鎮戶政所主任賴立齡表示，疫情逐漸趨緩，民眾在家閉關已久，生活正慢慢回歸常軌，出門透透氣、參加活動散散心，是大家共同的心聲，因為聽到了大家的聲音，所以開辦了這樣的課程，招生開始很快即額滿，證明課程被大家接受，也可想見大家真是悶壞了。

現場透過老師指導，運用蘆薈、仙人掌等各種耐旱多肉植物，搭配造景小玩偶、石頭、枯木等，融入美學的構圖原則，將其組合種植在造形玻璃瓶中，成為具有觀賞價值的景觀生態盆栽。

大小朋友們除了動手作外，也展開腦力激盪，發揮十足的創意，為小巧的植物設計新家，有學員佈置成童話森林小屋，擺設觀賞十分療癒，也有小朋友嚷著說要在玻璃瓶內放水養小魚，立馬被打槍「仙人掌泡水活不了喔」，逗趣言語惹得大伙哄堂大笑，高雄市新移民社會發展協會理事長湛秀英也嗨玩設計屬於自身風格的盆栽，驕傲地直說一定要放在她的店內展示，現場氣氛熱鬧滾滾。

為落實及擴大對新住民照護，市府民政局每年委託民間團體辦理生活適應輔導班外，所屬戶政事務所積極爭取內政部移民署經費辦理新住民所需課程及活動，今年更積極爭取在地區公所資源邀請NGO團體一同來參與，來台居住新住民，面對生活的壓力也很大，今日課程「園藝治療」是天然的減壓方式，透過課程的安排，希望能讓新住民舒緩情緒，在後疫情時代，生活能更放鬆，更加多采多姿，安心生活在幸福高雄。

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