邀請新住民一起瘋玩！多肉植物生態瓶手作課

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主辦單位前鎮戶政所主任賴立齡表示，疫情逐漸趨緩，民眾在家閉關已久，生活正慢慢回歸常軌，出門透透氣、參加活動散散心，是大家共同的心聲，因為聽到了大家的聲音，所以開辦了這樣的課程，招生開始很快即額滿，證明課程被大家接受，也可想見大家真是悶壞了。
現場透過老師指導，運用蘆薈、仙人掌等各種耐旱多肉植物，搭配造景小玩偶、石頭、枯木等，融入美學的構圖原則，將其組合種植在造形玻璃瓶中，成為具有觀賞價值的景觀生態盆栽。
大小朋友們除了動手作外，也展開腦力激盪，發揮十足的創意，為小巧的植物設計新家，有學員佈置成童話森林小屋，擺設觀賞十分療癒，也有小朋友嚷著說要在玻璃瓶內放水養小魚，立馬被打槍「仙人掌泡水活不了喔」，逗趣言語惹得大伙哄堂大笑，高雄市新移民社會發展協會理事長湛秀英也嗨玩設計屬於自身風格的盆栽，驕傲地直說一定要放在她的店內展示，現場氣氛熱鬧滾滾。
為落實及擴大對新住民照護，市府民政局每年委託民間團體辦理生活適應輔導班外，所屬戶政事務所積極爭取內政部移民署經費辦理新住民所需課程及活動，今年更積極爭取在地區公所資源邀請NGO團體一同來參與，來台居住新住民，面對生活的壓力也很大，今日課程「園藝治療」是天然的減壓方式，透過課程的安排，希望能讓新住民舒緩情緒，在後疫情時代，生活能更放鬆，更加多采多姿，安心生活在幸福高雄。