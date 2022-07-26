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人社擁抱新科技！教育部培育跨域人才　多元展現學習成效

▲教育部「人文社會與科技前瞻人才培育計畫」今（26）、明（27）兩天在政大公企中心舉辦「第3期計畫成果展」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.25）
▲教育部「人文社會與科技前瞻人才培育計畫」今（26）、明（27）兩天在政大公企中心舉辦「第3期計畫成果展」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.25）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-26 11:39:56

為促使高等教育面對當前國內外社會變遷，以及不斷變動的新科技及教學環境，教育部辦理「人文社會與科技前瞻人才培育計畫（簡稱UFO計畫）」，歷經3年推動，累積豐碩成果，於今（26）日、明日，在政大公企中心舉辦「第3期計畫成果展」，13個計畫執行團隊以動態展演與靜態展示呈現成果。

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教育部表示，本次成果展在動態展演方面，將由教師發表教學與研究成果，並邀請選課學生以音樂展演、影音創作、專題論文、師生合作等多元形式分享學習成效；靜態展覽則包含計畫團隊的出版品、影音紀錄、成果海報等。

此外，計畫辦公室也編輯專書《導航麵包屑－前瞻課程路徑圖》，透過「修課路徑圖」加上課程三層結構論述，以圖像化及結構化的方式，記錄、集結、引導獲補助團隊規劃前瞻課群及學程。

教育部指出，本計畫執行至今，已累積豐碩的示範案例成果論述及經驗，即使在近2年全球新冠疫情當中，UFO計畫仍持續以線上交流方式與國際接軌，加強學術交流，規劃及培養在人文社會與前瞻科技領域的跨域融通整合人才，包括在跨域教師社群的組織經營、人社領域創新課程教學模組的開發推動等，都有相當豐富的成果。

「第3期計畫成果展」包括國立台灣大學社科院的經濟系－新聞所團隊綜合各專長發展資料科學系列課程，並最早建立學生相關專長認證制度，修課學生也在成果展展示資料科學在傳播的應用。

國立清華大學音樂系團隊與醫科系及資工系合作規劃「音樂科技與健康」學分學程，以培育數位音樂及音樂療育跨域人才，課程皆由業界的專業教師領銜，不僅逐漸裝備學生們的軟硬實力，也跨界合作產出許多優秀的作品。

6位清華大學音樂所碩士生在「音樂產業創新與營運」課程互相認識，組成寞麗花樂團，完整包辦樂團幕前幕後所有工作，如歌唱、演奏、幕後編曲、混音、母帶後製等，甚至囊括行政、音樂企劃、視覺設計、行銷等工作，在不到1年的時間內，與公益團體合作製作單曲、擔綱音樂祭及不同場域演出嘉賓，也入圍了音樂創作大賽。

在成果展展演主題為「X-STAGE:X（Society, Technology, Application, Global,Educational）」，以音樂作為媒介、跨領域跨課程為主軸，透過寞麗花樂團的全創作演出，串連課程內容與宗旨，表演曲風橫跨抒情、搖滾、電音等。

國立陽明交大科技法律團隊與國立中央大學通識中心針對人工智慧科技廣泛應用後可能形成的法學、倫理、社會 衝擊等議題，分別開設相關課程教學，中央大學修課學生展演社群時代的心理健康評估。

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