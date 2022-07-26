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專訪／琳妲難忘父癌逝　遺憾最後一眼「含淚卻說不出話」

▲琳妲接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）
▲琳妲接受《NOWnews今日新聞》專訪。（圖／記者陳明安攝）

記者侯家瑜/專訪

2022-07-26 14:00:00

27歲的琳妲（林羿禎）目前是中職「樂天女孩」、團體「反骨男孩」的成員，除了跳啦啦隊、接通告和拍攝YouTube影片之外，她副業也經營得有聲有色，從餐酒館到火鍋店，憑著投資創意和高人氣，成功吸引許多粉絲前來光顧，絡繹不覺的人潮讓她獲得滿滿成就感。琳妲近來接受《NOWnews今日新聞》專訪分享出道、創業的歷程，而令人心疼的是，在談到去年因口腔癌病逝的爸爸，她不禁在鏡頭前哽咽，含淚訴說心中的遺憾與惋惜。

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▲琳妲是樂天女孩一員。（圖／琳妲IG）
▲琳妲是樂天女孩一員。（圖／琳妲IG）
憶起爸爸生前貼心的一面，琳妲感性表示儘管自己過去工作忙得再晚，爸爸永遠都願意等門，「每次出外景到家，都會看到他已經在樓下，準備幫我提行李。」琳妲原本對爸爸的病情，始終保持樂觀的態度，直到對方真的離開，才瞬間意識到，自己已失去身邊重要的人，「我其實是一個很樂觀的人，我第一次這麼痛，痛到無法呼吸，每天起床就彷彿有一把刀，往我心頭猛刺。」

▲琳妲回憶爸爸生前的貼心暖舉。（圖／記者陳明安攝）
▲琳妲回憶爸爸生前的貼心暖舉。（圖／記者陳明安攝）
琳妲哭著形容當時崩潰的情緒，表示是媽媽那通焦急的電話，才讓她毅然決然拋開手邊工作，到醫院見爸爸最後一面：「我就看著他已經閉上眼睛，醫護說不能搖，但我還是搖了，我大喊『你趕快醒來，你不是要看我結婚生小孩』，可惜爸爸已無法說話，但能看到他眼框是濕的。」

事實上，在爸爸住院期間，琳妲沒有多花時間陪伴，「我那時候沒有想太多，認為只要有媽媽或是姊姊照顧就好。」整天埋首工作，只為賺更多錢來支付醫藥費，「因為爸爸以前沒有保險，他們那個年代比較不相信這些，但其實等到真的生病就來不及了。」琳妲事業有成，也幸運踏入喜歡的行業，雖然先前因爸爸龐大的醫療費，直到今年才開始存錢，她仍夢想未來能買一間有電梯的房子，和媽媽同住。

▲琳妲夢想未來能買一間有電梯的房子，和媽媽同住。（圖／記者陳明安攝）
▲琳妲夢想未來能買一間有電梯的房子，和媽媽同住。（圖／記者陳明安攝）
不捨增添家人經濟壓力，是琳妲加入啦啦隊的初衷，「我國中一畢業就瘋狂打工，後來朋友找我去跳啦啦隊，算下來發現酬勞比一班工讀還多，就決定去徵選。」從賣剉冰、火鍋店到幫候選人競選，琳妲不畏眾人眼光，願意在街上叫賣、彎下身拜票，活潑大方的個性，也讓她現在在啦啦隊裡，可以熱情面對球迷，享受應援過程。

▲琳妲出道前，曾在火鍋店打工。（圖／琳妲IG）
▲琳妲出道前，曾在火鍋店打工。（圖／琳妲IG）
而爸爸的離世，讓琳妲熱衷工作之餘，也懂得珍惜身邊的家人和朋友，在感情上仍然空窗，自認總把談戀愛排在人生規劃的末位。琳妲分享在15歲時，令人刻骨銘心的初戀，透露對方直接劈腿與自己同班的閨密，雖然當時很難過，但現在想起來又很感謝他們，認為在小小年紀就吸取到挫敗的經驗，或許在未來的感情路上，可以更加堅強。

▲琳妲在感情上仍然空窗。（圖／記者陳明安攝）
▲琳妲在感情上仍然空窗。（圖／記者陳明安攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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