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中職／下半季統一飄日味　西武雙獅日許銘傑開球

▲下半季統一獅與日職西武獅舉行雙獅日（圖/統一獅球團提供）
▲下半季統一獅與日職西武獅舉行雙獅日（圖/統一獅球團提供）

記者簡名杉/綜合報導

2022-07-26 11:47:04

繼上半季棒籃雙獅好友日順利落幕後，統一7-ELEVEN獅也在下半年繼續展開與日本職棒埼玉西武獅的交流系列活動，來維持台日雙獅的友誼互動。第一波就是8月3日高雄澄清湖球場登場的雙獅主題日！除了在定番的吉祥物對決有全新項目之外，當天更將邀請到曾在埼玉西武獅效力長達12年的「貓仔」許銘傑教練，為今年的台日雙獅交流主題日擔任開球嘉賓！

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▲統一西武雙獅日邀請名將許銘傑開球（圖/統一獅球團提供）
▲統一西武雙獅日邀請名將許銘傑開球（圖/統一獅球團提供）

　　自2000年加入埼玉西武獅的許銘傑教練，第二年便投出身價，更曾入選日本職棒明星賽，12年期間累積49勝，也是日本職棒繼郭泰源選手後第二位取得自由球員身份的台灣選手，除了球員身份，他在2017-2020年間也重返埼玉西武獅擔任投手教練，2018年統一獅隊前往日本高知與埼玉西武獅進行海外交流賽時給予許多協助，對於在這次的主題日擔任開球嘉賓，許銘傑教練表示非常驚喜，也很謝謝統一獅球團的邀請，對於許久沒站上投手丘的他，表示自己會盡全力來完成這次的開球任務。


　　日本職棒埼玉西武獅與統一獅隊自2016年起舉辦交流活動以來，至今已經邁入第七年，雖然近兩年因疫情關係無法無法前往雙方主場與當地球迷見面，但透過線上模式的互動，雙方的友誼仍然緊密連繫著，去年ＵniGirls女孩錄製影片為正在努力對抗疫情的日本球迷們加油打氣，季末吳念庭與陳傑憲的線上球迷會也吸引了大批日本球迷關注，藉此讓更多雙方的球迷認識到彼此隊伍中的人氣選手！


　　今年的台日雙獅棒球主題日，二樓大廳處將會規劃台日雙獅主題展覽，帶球迷們回顧前六年於雙方主場舉辦活動的精彩花絮，賽前Uni-girls也將帶來埼玉西武獅隊歌的舞蹈演出，而大家最關注的吉祥物PK，除了LEO和萊恩的經典對決之外，這次LINA與盈盈也加入戰局進行畫畫PK！究竟會由哪一方的吉祥物拿下今年的對決勝利，就請球迷朋友們一起進場見證！


    當日賽事，球隊也特別準備今年雙獅聯名旗幟，持當日賽事內野門票即可進場兌換「2022年雙獅應援旗幟」，限量贈送送完為止。 

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