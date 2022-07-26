台灣美食展也有阿拉伯風情！穆斯林美食館首開張

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為讓國人深度了解穆斯林飲食文化，觀光局「穆斯林美食館」邀請國內炸雞大師、張家清真黃牛肉麵、阿里巴巴的廚房印度料理、MAVI土耳其餐廳、Saha料理中央廚房等餐廳業者現場提供多元穆斯林美食。又培養國人接待穆斯林旅客禮儀並尊重宗教習俗，穆斯林美食館設計了由穆斯林文化藝術中，典型的伊斯蘭裝飾圖案(又稱為阿拉伯裝飾風格)；這種裝飾常利用花卉簇葉或水果等圖案作為要素，因此設計選擇素雅的花卉裝飾入口意象；並且以波斯風格的清真寺為參考，以錐形的磚柱的拱門造型，具經典代表性。
觀光局今年也特別邀請在臺土耳其網紅「圖佳」領遊客逛穆斯林美食，圖佳曾多次擔任電視節目來賓，分享在臺生活、也常在自己Youtube頻道分享臺灣及土耳其兩國文化不同，本身就是穆斯林的圖佳將親身帶遊客品嚐館內多項不同菜系美食，以及體驗臺北清真寺的文化導覽、手工DIY伊斯蘭紀念品，現場還推出折價券及打卡小禮等多樣化活動讓遊客滿載而歸，本次展館也依據穆斯林飲食、服裝、禮拜、習慣、住宿的文化特性，規劃了相對應的文化展示區；以沉浸式展示方式，設置穆斯林的情境區、服飾區與禮拜室，穆斯林美食館喊出「Ahlan wasahlan」要國人親身體驗奧妙的穆斯林文化。