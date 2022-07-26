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影／蔡英文出海校閱漢光兵力　幻象機飛彈脫靶落漆！

▲監委巡察新竹空軍基地，基地展出幻象2000戰機、魔法短程空對空飛彈與雲母中程空對空飛彈。(圖／軍聞社提供)
▲監委巡察新竹空軍基地，基地展出幻象2000戰機、魔法短程空對空飛彈與雲母中程空對空飛彈。(圖／軍聞社提供)

記者呂炯昌／宜蘭報導

2022-07-26 13:05:392022-07-26 13:13:43

蔡英文總統今（26）日上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，並登上基隆軍艦（DDG-1801）出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況。不過，在制空作戰中幻象戰機發射的魔法空對空飛彈脫靶，成為演習美中不足之處。

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本次操演支隊計納編基隆級驅逐艦、成功級巡防艦、康定級巡防艦、濟陽級巡防艦、錦江級巡邏艦、沱江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇、海巡成功艦、劍龍級潛艦及S-70C反潛直升機、P-3C反潛機、F-16戰機、幻象2000及IDF戰機等海、空軍兵力參演，結合想定執行要港防空作戰、反水雷作戰、艦隊防空作戰、海空聯合反潛、反水面作戰及制空作戰，並實施標準一型防空飛彈、ASROC反潛火箭、干擾彈、5吋艦砲、鎮海火箭彈、響尾蛇飛彈、魔法飛彈射擊及深水炸彈投放

在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、海軍司令梅家樹及62部隊指揮官黃佑民陪同下，蔡英文搭乘紀德級基隆軍艦出海校閱兵力。本次水面作戰支隊出港執行包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務。

操演結束後，總統向所有參與操演的官兵發表廣播談話表示，全體水面作戰支隊的弟兄姊妹精實的操演，展現了中華民國國軍，保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good Job。」

在制空作戰中，由F-5E戰機投擲照明彈，供空軍F-16、IDF經國號與幻象2000戰機作為飛彈射擊標靶，但F-16與經國號戰機發射的響尾蛇飛彈都擊中照明彈，幻象2000戰機發射的魔法空對空飛彈脫靶，並未擊中照明彈，場面頓時尷尬。

1992年11月18日，中華民國與法國完成簽約採購60架幻象2000戰機、480枚魔法二型飛彈、960枚雲母飛彈，合約總價約1,667億元新台幣。但空軍向法方採購的飛彈在2006年已達出廠壽限，空軍找中科院幫助，再延壽五年。今年4月空軍證實，為了強化幻象戰機戰力以1億歐元（約台幣37億元）向法方原廠採購雲母丶魔法飛彈火工新件以替換舊件，預計今年抵台。

▲漢光38號演習「聯合截擊作戰」實兵實彈演練，幻象2000戰機發射魔法空對空飛彈未擊中靶。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.26）
▲漢光38號演習「聯合截擊作戰」實兵實彈演練，幻象2000戰機發射魔法空對空飛彈未擊中靶。（圖／記者呂炯昌攝，2022.07.26）

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