影／蔡英文出海校閱漢光兵力　幻象機飛彈脫靶落漆！

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在國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、海軍司令梅家樹及62部隊指揮官黃佑民陪同下，蔡英文搭乘紀德級基隆軍艦出海校閱兵力。本次水面作戰支隊出港執行包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務。
操演結束後，總統向所有參與操演的官兵發表廣播談話表示，全體水面作戰支隊的弟兄姊妹精實的操演，展現了中華民國國軍，保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good Job。」
在制空作戰中，由F-5E戰機投擲照明彈，供空軍F-16、IDF經國號與幻象2000戰機作為飛彈射擊標靶，但F-16與經國號戰機發射的響尾蛇飛彈都擊中照明彈，幻象2000戰機發射的魔法空對空飛彈脫靶，並未擊中照明彈，場面頓時尷尬。
1992年11月18日，中華民國與法國完成簽約採購60架幻象2000戰機、480枚魔法二型飛彈、960枚雲母飛彈，合約總價約1,667億元新台幣。但空軍向法方採購的飛彈在2006年已達出廠壽限，空軍找中科院幫助，再延壽五年。今年4月空軍證實，為了強化幻象戰機戰力以1億歐元（約台幣37億元）向法方原廠採購雲母丶魔法飛彈火工新件以替換舊件，預計今年抵台。