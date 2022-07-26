手足相殘！啞鈴砸頭、持刀刺頸 弟冷血「伴屍」下場曝
高雄市前鎮區日前發生一起手足相殘命案，一名王姓男子因故與哥哥發生口角，竟一時情緒失控，拿啞鈴重擊哥哥頭部，再持刀刺向哥哥頸部，導致其失血過多死亡，事後王男以棉被蓋住屍體，假裝沒事發生，繼續生活，直到屍臭味四溢，才拜託友人幫忙報案，案經檢方調查，今天（26日）依家暴殺人罪將行兇的王男起訴。
據了解，王姓兄弟先前因家中老父的養育問題，向來感情不睦，今年4月18日下午1時許，2人又發生爭執，王男遂衝上2樓拿出一個14磅重的啞鈴，朝哥哥頭部猛砸，導致哥哥前額骨開放性骨折，倒在地上哀嚎求饒，豈料王男見哥哥沒死，又拿起藍波刀刺向其左頸部奪命。
事發後，王男便拿出棉被蓋住屍體，假裝一切都沒有發生，直到4/25凌晨，整間房子瀰漫的屍臭味，王男受不了離開住處，並以簡訊拜託李姓好友幫忙報警；警方獲報，四處搜查，最後在高雄市旗津風車公園，將王男逮捕歸案，今檢方依家暴殺人罪嫌起訴。 （編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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