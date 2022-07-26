突然取消敬老金是錯的！柯文哲甩鍋許立民：提意見的是他
台北市長柯文哲上任市長後，任內停止發放重陽敬老金，引發各界議論。而為了恢復發放重陽敬老金，台北市議會通過自治條例，要求市府應視財政狀況重新發放。而柯文哲今（26）日上午接受網路節目專訪時，首度坦言「突然取消重陽敬老金是錯的」，並把矛頭指向自己的學生、時任社會局長許立民，強調事情是他惹出來的，「結果問題沒解決就逃回台大了。」
柯文哲在接受網路節目《鄉民好瀚》專訪時，針對施政滿意度在六都敬陪末座一事，柯表示無論如何，台北市總是有約20%的民眾是恨他的。「這些人就是民進黨很堅強的支持者，就因為我批評民進黨，他們就會不認同你。」柯文哲說，總是有一批人天天看電視，如果電視台每天罵你，真的沒辦法。
而針對最具爭議的重陽敬老金議題，柯文哲則直言，一開始大家也是每天在罵，但現在變成「比較不罵」。柯文哲坦言，「突然取消重陽敬老金就是錯的」，因為手段太激烈，但是經過7、8年的磨合到現在，制度開始形成以後大家就可以接受，「這種事情就是沒有經驗。」
不過話鋒一轉柯文哲也直言，「我最氣的就是這樣，那個提出意見（取消敬老金）的人叫許立民。」柯文哲說，重陽敬老金一事是他惹出來的，並且以此希望他留下來當副市長，好好解決這個問題，「結果他就逃回台大了，留下他的老師面對這些老人的指責。」