星巴克杯子太貴？網點破1原因賣翻：被咖啡耽誤的杯子店

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進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看，「星巴克Starbucks」近一年熱門關鍵字中，可看到「買一送一」、「馬克杯」一詞經常上榜，顯見每次星巴克推出買一送一活動，或是限定新品馬克杯時，都會成為民眾最關注的話題。
收藏星巴克杯子的湯姓民眾說，一開始是當成有系統性、方便收集、容易購買又好看的紀念品，所以去旅遊時都會特地去當地星巴克買，不用煩惱要買什麼紀念品，後來便越買越多，若知道要絕版也會拜託友人幫買。不少喜愛收集城市杯的消費者都有相同看法，認為城市杯是出國玩最具代表性的紀念品之一，因為「一個杯子就代表一座去過的國外城市」。
成立在1971年的星巴克，目前已是全球最大的連鎖咖啡店，台灣首家門市於1998年在天母開幕。而星巴克城市杯始於1994年，在全球星巴克店內皆有販售，主要有馬克杯（3oz／16oz）及隨行杯（12oz），一登場就獲得巨大成功，目前已有上千種城市杯，在全球61個國家和地區出現，有些城市杯售價甚至超過1000美元，逼近新台幣3萬元。
去年初星巴克為了慶祝在台突破500家門市，特別推出「500 Giant Audrey馬克杯」，售價1萬1000元，是台灣架上最貴的單品，僅在限定門市開賣。杯身上印有500字樣作為紀念，巨大尺寸也十分受矚目，比一般杯子足足大了20倍，重量是4.14公斤，當時一開賣也在網路上引起熱議。