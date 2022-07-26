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星巴克杯子太貴？網點破1原因賣翻：被咖啡耽誤的杯子店

▲星巴克在世界各地推出的限定城市杯，被視為是到訪當地最具代表性的紀念品之一，吸引民眾入手收藏。（圖／民眾提供）
▲星巴克在世界各地推出的限定城市杯，被視為是到訪當地最具代表性的紀念品之一，吸引民眾入手收藏。（圖／民眾提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-26 13:26:002022-07-26 13:28:45

就連不常喝咖啡的人，家裡可能都有一個星巴克馬克杯。在台灣一向有高人氣的星巴克，除了「買一送一」活動備受關注，另一亮點就是周邊杯子。有網友在網路發文，收到朋友送的星巴克杯子竟要1400元，讓他相當傻眼與不解，立刻吸引其他人跳出來開釋：「價格不重要，重要的是信仰」、「被咖啡耽誤的杯子店」。

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網友在《爆廢公社》發文，收到朋友送的星巴克杯子，底部價格標籤沒撕掉，才發現一個竟要1400元，讓他直呼「星巴克的杯子也太貴了吧」，引起網路熱議。眾人紛紛表示：「1400住一晚飯店都不夠了，杯子還可以用好幾年」、「貴，從來不是它的缺點」、「你也太俗了，它每個都這樣貴」、「會覺得貴是你的信仰不足」、「光星巴克三個字就價值了」、「錢沒有不見，只是變成你喜歡的樣子」。

▲網友收到1400元的星巴克杯子，上網發文請益為什麼一個杯子要這麼貴。（圖／取自爆廢公社）
▲網友收到1400元的星巴克杯子，上網發文請益為什麼一個杯子要這麼貴。（圖／取自爆廢公社）
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看，「星巴克Starbucks」近一年熱門關鍵字中，可看到「買一送一」、「馬克杯」一詞經常上榜，顯見每次星巴克推出買一送一活動，或是限定新品馬克杯時，都會成為民眾最關注的話題。

收藏星巴克杯子的湯姓民眾說，一開始是當成有系統性、方便收集、容易購買又好看的紀念品，所以去旅遊時都會特地去當地星巴克買，不用煩惱要買什麼紀念品，後來便越買越多，若知道要絕版也會拜託友人幫買。不少喜愛收集城市杯的消費者都有相同看法，認為城市杯是出國玩最具代表性的紀念品之一，因為「一個杯子就代表一座去過的國外城市」。

▲網友稱星巴克是「被咖啡耽誤的杯子店」，從關鍵字分析來看，「買一送一、馬克杯」都是高聲量。（圖／網路溫度計提供）
▲網友稱星巴克是「被咖啡耽誤的杯子店」，從關鍵字分析來看，「買一送一、馬克杯」都是高聲量。（圖／網路溫度計提供）
成立在1971年的星巴克，目前已是全球最大的連鎖咖啡店，台灣首家門市於1998年在天母開幕。而星巴克城市杯始於1994年，在全球星巴克店內皆有販售，主要有馬克杯（3oz／16oz）及隨行杯（12oz），一登場就獲得巨大成功，目前已有上千種城市杯，在全球61個國家和地區出現，有些城市杯售價甚至超過1000美元，逼近新台幣3萬元。

去年初星巴克為了慶祝在台突破500家門市，特別推出「500 Giant Audrey馬克杯」，售價1萬1000元，是台灣架上最貴的單品，僅在限定門市開賣。杯身上印有500字樣作為紀念，巨大尺寸也十分受矚目，比一般杯子足足大了20倍，重量是4.14公斤，當時一開賣也在網路上引起熱議。
 

▲星巴克去年初推出「500 Giant Audrey馬克杯」，巨大尺寸曾引發關注。（圖／取自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心粉專）
▲星巴克去年初推出「500 Giant Audrey馬克杯」，巨大尺寸曾引發關注。（圖／取自TAIPEI 101 MALL 台北 101 購物中心粉專）

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