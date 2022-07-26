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國民黨團原要考察新竹調查站　柯建銘：搶劫還公告周知

▲國民黨團原訂要考察新竹調查站，柯建銘指出，這是搶劫還公告周知。（圖／翻攝黨團直播）
▲國民黨團原訂要考察新竹調查站，柯建銘指出，這是搶劫還公告周知。（圖／翻攝黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-26 14:24:26

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文引發討論，國民黨立法院黨團原定明日前往新竹調查站考察，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（26）日開記者會批評，這是搶劫還公告周知；而記者會結束後，國民黨團則通知考察行程將延期，並擇期再舉行。

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林智堅的台大國發所論文，因與另名目前可能在調查局新竹調查站的研究生余正煌有部分相似，而引發討論，林智堅則認為自己具有原創，不過論文風波延燒多日，遲未見到余正煌相關發言與回應。

民進黨團幹事長鄭運鵬指出，昨天司法委員會發出休會期間少見的到新竹市調查站業務考察的通知，明天7月27日國民黨的司法委員會召委陳以信，在沒有經過其他委員同意，要考察調查局新竹市調查站業務概況，目的是為了要抹黑論文案子。

鄭運鵬表示，7月24日曾銘宗要求新竹調查站余正煌要說清楚，否則考察新竹調查站，公開用國民黨總召身分，施壓新竹調查站、施壓余正煌。現在台大成立倫理審查委員會，國民黨卻要抹黑林智堅、要到新竹調查站調查。

柯建銘指出，民進黨團嚴厲譴責國民黨假考察之名、行公然施壓之實，這已經不是司馬昭之心，宛如土匪、流寇要搶劫還敲鑼打鼓公告周知，行徑非常荒妙，毫無法治概念。

柯建銘表示，國民黨公然介入校園、司法檢調，7月5日論文事情發生以後，7月8日王鴻薇等人在中華大學門口叫囂、施壓，說不能兩個月要一個月內完成，在門口喊凍蒜，都忘記林耕仁市長參選人就是中華大學畢業。

柯建銘說，國民黨團總召曾銘宗天天打電話給台大，詢問何時成立委員會，台大教授還透過媒體說是醜聞，這是一連串套路，國民黨傾全黨之力打擊林智堅，把高等教育當作政治攻擊，甚至介入司法檢調。

柯建銘表示，國民黨要到新竹調查站考察，這哪有好考察、都知道用意，國民黨也不怕人知道，公然私設刑堂，一定是率領媒體公然施壓、要找余正煌。國民黨把國家制度於不顧、荒腔走板至極，他要嚴正譴責國民黨。

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