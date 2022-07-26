光泉鮮乳明開漲！家庭號直逼兩百元 15品漲幅最高近1成
鮮奶漲價擋不住了！自今年中陸續傳出鮮奶將於8月開漲，今有媒體爆料，超商門市收到通知，要求更換貨架上的價格卡，光泉鮮乳系列商品將於明（27）日起全面調漲售價，其中漲幅最高是光泉乳香世家1/2加侖鮮乳（1857ml），由180元調漲至197元，漲幅逼近1成之多。
超商內部流出光泉鮮乳漲價通知，指明（27）日起光泉鮮乳系列商品全面調漲售價，請門市落實更換商品卡，以免造成客訴，並附上新價格表格。其中以光泉乳香世家全脂、低脂1/2加侖鮮乳（1857ml）的漲幅最高，由180元調漲至197元，漲幅約9.4%。
光泉鮮乳回覆《NOWnews今日新聞》詢問表示，確實有漲價計畫，不過確切調漲的時間點、調整品項及漲價幅度，每個通路都不一樣。流出的超商表格是單一通路狀況，目前其他通路狀況仍在協調中。不過也間接證實，超商通路確實將自明（27）日起率先調整價格。
對此，7-ELEVEN表示門市並無販售光泉商品；全家回覆配合廠商售價調整，7月27日起光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等商品將調整售價，售價調整主因為鮮乳廠商成本調漲，漲幅約7%至9%不等。而光泉關係企業的萊爾富，則因忙碌暫時無法回覆，OK超商也未有相關回應。
除了光泉鮮乳明（27）日起陸續調漲，好市多廣受歡迎的自有品牌科克蘭牛奶，在今年4月就由每組兩瓶229元調漲至269元，漲幅高達17%。味全林鳳營日前曾透露有漲價的想法，不過調漲時程及幅度還未確定；統一瑞穗則暫無計畫。
據了解，鮮乳漲價計畫與5月召開的生乳價格評議委員會有關，會議決議今年6月起，鮮乳廠向酪農收購生乳的基礎乳價每公斤調漲2元，因此乳源採購成本直接變高。