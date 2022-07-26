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特企／虎父無犬子！統神愛兒晨晨「轉大人」坐擁37位佳麗

▲晨晨擔任時之約最美戰靈聲波官票選活動吉祥物。（圖／品牌提供）
▲晨晨擔任時之約最美戰靈聲波官票選活動吉祥物。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-07-26 15:53:09

知名實況主「亞洲統神」張嘉航，堪稱是實況界的元老級人物，最近常在統神直播中露面的大兒子「晨晨」，人氣也是扶搖直上，成為網路流量密碼！最近爸爸統神就在粉絲團透露，暑假過後就要升小學的晨晨，即將「轉大人，幹大事」！

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究竟是什麼任務，就連老爸統神都直喊羨慕，說兒子根本是完成了所有男人的夢想？原來這回晨晨受邀網路遊戲是以東方元宇宙為背景的唯美系MMORPG「時之約」，將在7月24日舉辦的「最美戰靈聲波官」評選活動，這場活動邀請當紅的37位知名網紅參加比賽，每一位都是有臉蛋、有身材的一時之選，不過除了外型之外，更重要的當然是甜美嗓音，才能讓玩家更能身歷其境。而評選活動將由晨晨擔任「時之約」遊戲裡的「應龍」一角，作為吉祥物，要選出其中最聲音和長相都最甜美的聲波官。

統神張嘉航在實況遊戲中以直接又霸氣的形象，近年來成為網路平台的知名網紅，直播流量屢屢創下高峰，有著「實況界不死鳥」的稱號。統神和太太003育有兩子，6歲的大兒子「晨晨」遺傳爸爸，對於遊戲有著強烈喜愛，也展露天分，近期也統神常直播父子倆一起玩遊戲的實況。年僅6歲的晨晨，不只玩遊戲反應快，問答更是妙語如珠、金句不斷，常常嗆得平時霸氣的老爸統神也為之語塞，也讓網友直呼好可愛，敲碗希望統神能夠多讓兒子晨晨露臉直播玩遊戲，「神之子」人氣可說是直逼老爸。而平時總是霸氣十足的統神，面對兒子晨晨，也流露出了滿滿父愛，讓大家看到統神私底下，愛家、愛小孩的新好男人的另一面。

因為在直播中玩遊戲的認真模樣，讓晨晨獲邀擔任這次「最美戰靈聲波官」評選活動的吉祥物「應龍」一角。過去晨晨曾在玩遊戲的過程當中，出現許多機智的現場反應，這回也讓人好奇，小小年紀的晨晨，面對這37位漂亮的大姐姐們，現場會有什麼樣的互動、擦出什麼樣不同的火花。

日前「時之約」公布由陳喬恩擔任代言人後，就已經引起眾多玩家關注和討論，另外遊戲採全3D次世代畫面，具備深度社交玩法以及卡牌戰靈系統，遊戲內養成系統豐富，還有AR抽卡功能，讓許多玩家期待著遊戲8月4日正式上線！

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