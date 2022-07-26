特企／虎父無犬子！統神愛兒晨晨「轉大人」坐擁37位佳麗

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統神張嘉航在實況遊戲中以直接又霸氣的形象，近年來成為網路平台的知名網紅，直播流量屢屢創下高峰，有著「實況界不死鳥」的稱號。統神和太太003育有兩子，6歲的大兒子「晨晨」遺傳爸爸，對於遊戲有著強烈喜愛，也展露天分，近期也統神常直播父子倆一起玩遊戲的實況。年僅6歲的晨晨，不只玩遊戲反應快，問答更是妙語如珠、金句不斷，常常嗆得平時霸氣的老爸統神也為之語塞，也讓網友直呼好可愛，敲碗希望統神能夠多讓兒子晨晨露臉直播玩遊戲，「神之子」人氣可說是直逼老爸。而平時總是霸氣十足的統神，面對兒子晨晨，也流露出了滿滿父愛，讓大家看到統神私底下，愛家、愛小孩的新好男人的另一面。
因為在直播中玩遊戲的認真模樣，讓晨晨獲邀擔任這次「最美戰靈聲波官」評選活動的吉祥物「應龍」一角。過去晨晨曾在玩遊戲的過程當中，出現許多機智的現場反應，這回也讓人好奇，小小年紀的晨晨，面對這37位漂亮的大姐姐們，現場會有什麼樣的互動、擦出什麼樣不同的火花。
日前「時之約」公布由陳喬恩擔任代言人後，就已經引起眾多玩家關注和討論，另外遊戲採全3D次世代畫面，具備深度社交玩法以及卡牌戰靈系統，遊戲內養成系統豐富，還有AR抽卡功能，讓許多玩家期待著遊戲8月4日正式上線！