韓單日確診近10萬　新增社區感染近5成是BA.5

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以感染路徑區分，社區感染案例共9萬8974例，境外移入共353例。據中央防疫對策本部統計，7月17日至23日新增社區感染案例中，Omicron亞型變異株BA.5檢出率達49.1%，較前一週上升1.9%；若加計境外移入案例，BA.5檢出率達56.3%。
韓國疾病管理廳長白敬蘭今天在例行記者會上表示，這次是解除社交距離規範後首次疫情大流行，「重要的是在持續恢復日常同時克服疫情危機」，呼籲民眾自主防疫。
白敬蘭指出，部分企業近期自行採取減少出差、聚餐行程，強化視訊會議及遠距工作，強調若每個人都能自主保持社交距離，一定能戰勝這次危機，建議企業及民眾減少不必要外出會面行程、維持個人衛生，確診者確實遵守7天隔離義務。
韓國防疫當局也正規劃改良疫苗接種計畫，預計於8月底公布。疾病管理廳說明，當初與輝瑞、莫德納等藥廠簽約購買疫苗時，就約定若改良疫苗推出，餘量將以最新改良疫苗供貨，下半年預估將有足供施打6000萬次的mRNA疫苗到貨。
不過，改良疫苗對最近快速傳播的BA.5或抗藥性更強的BA2.75等病毒株的免疫效果仍是未知數，韓國防疫當局仍在進行安全性及免疫效果等檢證程序。（編輯： 高照芬）1110726