《全明星》表現遭批爛！壯壯發文「我就爛」反得網友讚聲
壯壯以甜美外表、火辣身材，在美女雲集的啦啦隊中脫穎而出，目前擔任樂天桃猿啦啦隊團長的她，也活躍於各大電視、網路節目中。《全明星運動會》第四季於24日正式開播，壯壯也成為參賽選手一員，不料在播出第一集後，壯壯的表現就被網友狠酸「不負眾望的表現超爛」。對此，壯壯沈澱一天後，在昨（25）日做出相關回應。
壯壯大方不做作的個性，以及亮眼外型加上姣好身材，讓她深受粉絲喜愛，而她除了是樂天桃猿啦啦隊團長，也經常活躍在各大電視、網路節目中，日前她也參加《全明星運動會》第四季，不過開播後表現慘遭批評，她昨（25）日在社群平台上表示，參加《全明星運動會》第四季後，清楚知道「沒有狀態不好的空間」，要比其他選手花更多時間練習，才是她現在要做的事情，並給自己一個晚上的時間，收拾好難過的心情，「已經發生，那就接受，不糾結」。
壯壯也點出看到「不負眾望地表現超爛」的評論，但她坦言仍須學習接受不是那麼好的自己，「但我會從最後一名，慢慢往上爬」更不忘幽默自嘲「我就爛但我不怕」，字字句句都充滿正向能量，也讓網友湧入留言打氣「不怕不怕！我們都在！一起努力！」、「壯壯最棒了」、「加油！你可以的」、「有進步空間才是好的呀，一直在頂峰是很累的，壯壯加油。」
另外，壯壯也將在8月4日七夕發售出道10週年的首本寫真書《壯見蜜桃》，昨（25）日也已開放預購，囊括160頁精彩寫真，還換上20套性感服裝， 安排了騎馬、重機、潛水、衝浪等各種運動，十分符合她健康活力形象，壯壯也曾在直播中表示，最喜歡其中一套黃色蕾絲綁帶式比基尼，但由於尺度大，至今仍未曝光。超有誠意的大放送，也在開放預購當天，引發搶購熱潮，目前網路及各大實體書店均有出售。博客來訂購：https://www.books.com.tw/products/0010931261?sloc=main