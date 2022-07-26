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投資如興損失近12億！國發基金進行集體訴訟求償

▲牛仔褲大廠如興日前自爆經營團隊深陷重大財務危機，推算大股東國發基金損失近新台幣12億元，今（26）日國發基金發出5點聲明，圖為如興於25日召開的重大訊息說明記者會。（圖／NOWnews資料照）
▲牛仔褲大廠如興日前自爆經營團隊深陷重大財務危機，推算大股東國發基金損失近新台幣12億元，今（26）日國發基金發出5點聲明，圖為如興於25日召開的重大訊息說明記者會。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-26 15:25:27

牛仔褲大廠如興日前自爆經營團隊深陷重大財務危機，推算如興大股東國發基金帳面損失逾新台幣11.71億元，今（26）日國發基金發出5點聲明，表示已向投資人保護中心登記，對如興、前董事長陳仕修及相關人，進行投資損失集體求償程序，以保障國發基金合法投資權益。

國內牛仔褲代工廠如興近期風波不斷，不僅前董事長陳仕修因弊案被起訴等問題之外，至今公司已連續7年虧損，現任董事長翁紹華日前甚至自爆經營團隊陷入重大財務危機，證交所昨（25）日宣布，將自7月27日起將如興打入全額交割股。由於如興目前股價已創下3.96元新低價，推算大股東國發基金損失近新台幣12億元，對此，國發基金稍早發出5點聲明。

聲明中首先提到，國發基金投資如興公司過程嚴謹，並表示已向投資人保護中心登記，對如興公司、陳仕修董事長及相關人等，進行投資損失集體求償程序，以保障國發基金合法投資權益。

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針對如興董事長異動一事，聲明中表示，當時如興於15日上午通知國發基金，將於當日下午召開董事會改選董事長及總經理，國發基金當時因通知過於匆促，僅以1席代表表達希望緩議本案，然而，如興董事會9席董事中，經三分之二以上董事出席，出席董事過半數同意，互選翁紹華為該公司董事長。

此外，國發基金指出，自基金成立以來，國庫歷年來撥交309.32億元，而國發基金投資獲利良好，至去年底淨值已達1兆3,339.54億元，加計歷年繳庫數及協助其他機關業務支出額已達2,894.86億元，合計更達1兆 6,234.40億元，增加金額已達原始撥交金額的51.48倍。目前所進行之產業投資的資金，皆來自國發基金自身的投資獲利。

最後，國發基金希望有關如興法人股東對於董事代表改派爭議，能基於維持公司營運穩定及維護股東權益原則下，積極溝通與協商，國發基金後續也將持續密切注意本案後續發展，適時採取必要法律措施，以維護本基金投資權益。

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