台開重大說明會 邱于芸稱已清償、卻有無形力量迫下市
台灣土地開發有限公司近期除了跳票4億風波不斷，總裁邱復生與董事長邱于芸的經營權之爭仍持續延燒，台開今（26）日由邱于芸主導召開重大說明會，稱已尋正常管道持續清償所欠債務，但在帳面上仍被通報成金融機構拒絕往來戶，這段日子透過訴訟、訴願及協商請求各相關單位給予協助，卻多遭拖延擱置，她無奈的說「有股龐大且無形的力量想迫使台開下市！」
台開因財報難產加上屢次跳票風波不斷，遭證交所宣布將於8月4日強制下市，台開今日下午以「力挽狂瀾，堅持力保台開！全力維護6萬股東權益！」為標題，召開重大說明會指出，媒體報導「台開屢次跳票」、「公司財務危機再現」等內容，邱于芸強調，未辦理清償註記的退票等情事，已循正常管道持續清償所欠債務。
然而，台開在已還款的情況下，銀行卻以「部分子公司負責人登記已變更」為由，遲遲不肯註銷欠款情況，導致台開在帳面上仍被通報成「金融機構拒絕往來戶」。
面對因公司負責人登記爭議、而非實際欠款行為持續遭列銀行拒絕往來名單，邱于芸表示，這段期間持續透過跟銀行、中小企業聯合輔導中心交涉，希望在最快時間內補完所有的票劵，甚至協請聯輔中心紓困，她無奈稱，聯輔中心應該要以輔導協助為出發點，卻搖身變成裁判單位，以各種理由不願伸出援手，將台開拒於門外。
邱于芸指出，台開持續在清償債務，包含欠國家的勞健保費、各式稅金、水電費等1億多元，過去未曾參與遺留的債務，皆一一努力協商償還中，「卻有股龐大且無形的力量想要台開下市！」，她舉例所謂龐大無形的力量，像是銀行直接拒絕公司註銷退票紀錄，讓台開在獲得紓困以及協商的路上更加艱困。