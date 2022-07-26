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越南紡織品訂單銳減　業者深怕下半季收入暴跌

▲越南以紡織品出口為重要經濟支柱。（圖／Shutterstock）
▲越南以紡織品出口為重要經濟支柱。（圖／Shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-26 15:39:26

越南以傳統產業為大宗，而紡織品出口是重要經濟支柱。不過根據越南媒體報導，由於美國和歐盟等主要市場陷入通膨危機，自第二季中旬以來，越南紡織業者接獲的新訂單呈下降趨勢，恐怕下半年可能會面臨獲利暴跌的局面。

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根據越南媒體《VnExpress》報導，越南工商部(Ministry of Industry and Trade)表示，目前國內成衣廠訂單能見度已看到今年10月。但因歐美高通膨抑制消費需求，國際服飾品牌商開始減少新訂單，並將訂單週期(order period)從6個月縮短至3個月，以免訂貨週期偏長使得庫存水位過高。

位於同奈省(Dong Nai)一家專營代工製造童裝的業者表示，以往每月都會承接美國客戶8萬至10萬件的新訂單，。是過去兩個月來，新訂單量大幅減少二至三成。該公司經理Thai Minh說：「今年初，各國控制住COVID-19疫情並解封，客戶紛紛要求我們盡快交貨，但現在情況完全改變。」

越南最大成衣製造廠「越南紡織成衣集團」(Vinatex)及Rong Viet證券公司預測，先前歐美解封掀起報復性消費潮，需求都已提前反映，加上通膨導致民眾看緊荷包，減少購買衣服等非必需品，預估下半年紡織品與服裝需求將明顯滑落。

此外，由於供應鏈中斷和俄烏戰爭等不利因素交織，大幅推高製衣原料價格，尤其是布料和棉花價格較2021年同期大漲約7%至10%。

在此情況下，越南大型成衣業者陸續下修今年業績目標。Song Hong Garment JSC預計，2022年稅前盈餘估為5,000億越南盾(約2,083萬美元)，較2021年下滑8%。

據悉，30年來越南紡織、成衣以及染整產業所吸引之外資金額約計195億美元，其主要投資來源包括韓國、臺灣、香港、中國大陸以及英屬維京群島。其中韓國排名第一，登記投資金額約計47億9,800萬美元，投資案件數為464件。其次為臺灣，投資金額約計30億美元，投資案件數為132件，香港排名第三，投資金額23億9,500萬美元，投資案件數為147件。

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