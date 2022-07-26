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今日最聚焦／8月中下旬將再掀疫情！陳秀熙提雙軌防疫

▲台大公衛學院教授陳秀熙今（26）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時預估，8月中旬到8月底時，本土會再有一小波的疫情流行。（圖／美聯社／達志影像）
▲台大公衛學院教授陳秀熙今（26）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時預估，8月中旬到8月底時，本土會再有一小波的疫情流行。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-07-26 17:41:00

Omicron亞型變異株BA.4及BA.5揮軍台灣，本土已累計9起BA.5亞型確定病例。對此，台大公衛學院教授陳秀熙今（26）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時預估，8月中旬到8月底時，本土會再有一小波的疫情流行，他也提議，台灣應轉向「雙軌防疫」，照顧好脆弱族群，避免轉為中重症病例，一般民眾也要進行新常態生活。

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陳秀熙今指出，台灣疫情趨向穩定地方流行，單日新增確診數約為2萬例，若是Omicron亞型變異株BA.4及BA.5沒有進入本土，還有望跌破萬例，不過BA.4及BA.5進入本土，單日確診數可能還是會維持在1萬至2萬例，如果有大比例流行，甚至可能會達3萬例。

針對疫情何時反彈，陳秀熙認為，要看BA.4及BA.5比例增加速度，以目前台灣狀況來看，8月中旬BA.4及BA.5病例將佔40%，到了8月底會超過70%，預估8月中旬到8月底時，本土就會有一個小波的流行，但規模並不會像本次6月份BA.2的大流行。

BA.4及BA.5免疫逃脫能力強，現行第四劑疫苗施打對象僅針對50歲以上、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、醫事人員等高風險族群，被問及是否應擴大施打對象時，陳秀熙坦言，若想透過第一世代疫苗預防感染的可能性「是不太樂觀的」，但最重要的考量還是要降低中重症，照顧好脆弱族群，防治減害。

至於感染BA.4及BA.5的輕症或無症狀個案，陳秀熙表示，若對身體無太大的影響，反而可成為社區防火牆的重要來源，台灣可以「借力使力」藉此保護脆弱族群，讓高危險族群避免成為中重症個案、一般民眾恢復新常態生活，雙軌防疫達成與疫情共存。

現有許多民眾為重複感染個案，陳秀熙說明，從「BA家族」可以看見許多人都會再感染，是還算蠻普遍的現象，民眾不可能因為感染過BA.2後，就不會感染BA.4及BA.5，但重複感染BA.4及BA.5，症狀並不會比較嚴重，「因為好像感冒一樣，你今年得了感冒，明年還是會再得感冒，或者是這個季得到感冒，下一季還會得到感冒」，要特別注意的是，若病患本身有疾病，一定要控制好、提高警覺。

陳秀熙進一步提醒，感染後有症狀者，一定要盡速透過視訊就診、服用藥物，避免轉為重症個案，而慢性病人如糖尿病病患，若能控制好血糖，可以降低變為超級傳播者，降低疫情流行。

值得注意的是，陳秀熙建議，還是要維持口罩文明，並且要「因人因時因地制宜」，高危險族群，或是身邊有其他人確診時，出入公共場所、公眾集會場所、公共交通與密閉空間要維持戴口罩，政府也不必強硬規定，而是要軟性讓民眾佩戴口罩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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