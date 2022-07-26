PLG／高景炎給球迷的一封信　再見攻城獅！

新竹街口攻城獅球團已成軍近兩年，從首年戰績墊底到第二年球季闖進總冠軍賽，且在主場營造方面更是經營有成，連續兩年榮獲PLG聯盟「年度最佳主場」，且攻城獅也成為國內首支剛成立即有盈餘的職業球隊！高景炎總經理擔任制服組核心角色在各方面皆用盡苦心，為攻城獅打穩建隊基礎，幫助新竹街口攻城獅躍升為國內頂尖職業隊伍之一。





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To 獅紫軍，



這個城市需要一支球隊，很幸運的我們成為了「這一支球隊」，兩年前「攻城獅」只有出現在漫畫中，感謝新竹及廣大球迷們的支持，給予了獅子軍每一場比賽的鬥志及求勝的戰力，新竹是一個創造奇蹟的城市，只有成為一個創造奇蹟的球隊才能代表新竹攻城獅的精神。謝謝你們在球隊3勝9敗時仍然緊緊的擁抱著我們，給予我們信心，在場上的攻城獅是真實的擁有新竹的靈魂。



我的戰友們，我們的奮鬥，我們的一切都記憶在心中，謝謝各位跟我分享了我人生中最不可思議的兩年，各位的努力、成長，都是我們支持者生活中的一部分，雖然我將要離開這個家庭，但是我們為台灣籃球前進的努力千萬不能停，離開球隊是最困難的決定，讓我最後跟攻城獅們說一聲“RESPECT”



高景炎



