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PLG／高景炎給球迷的一封信　再見攻城獅！

▲新竹攻城獅總經理高景炎離隊。（圖／陳明安攝）
▲新竹攻城獅總經理高景炎離隊。（圖／陳明安攝）

記者廖聿偉/綜合報導

2022-07-26 15:49:34

新竹街口攻城獅球團已成軍近兩年，從首年戰績墊底到第二年球季闖進總冠軍賽，且在主場營造方面更是經營有成，連續兩年榮獲PLG聯盟「年度最佳主場」，且攻城獅也成為國內首支剛成立即有盈餘的職業球隊！高景炎總經理擔任制服組核心角色在各方面皆用盡苦心，為攻城獅打穩建隊基礎，幫助新竹街口攻城獅躍升為國內頂尖職業隊伍之一。

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在今年球季結束後，高景炎總經理因個人生涯規劃向球團自請辭職，攻城獅球團尊重高景炎總經理艱難的決定，並誠心祝福他未來能持續在籃球圈一展長才。他也透過手寫信「給攻城獅的一封信」，感謝這兩年來支持攻城獅的每一位夥伴。球團人事部分經由董事會成員達成共識並決議，攻城獅球隊創辦人暨球團董事長胡瓏智將兼任總經理職務，攻城獅將持續打造衝擊總冠軍的堅強陣容，力拚為新竹拿下首冠！

高景炎總經理「給攻城獅的一封信」全文如下：

To 獅紫軍，

這個城市需要一支球隊，很幸運的我們成為了「這一支球隊」，兩年前「攻城獅」只有出現在漫畫中，感謝新竹及廣大球迷們的支持，給予了獅子軍每一場比賽的鬥志及求勝的戰力，新竹是一個創造奇蹟的城市，只有成為一個創造奇蹟的球隊才能代表新竹攻城獅的精神。謝謝你們在球隊3勝9敗時仍然緊緊的擁抱著我們，給予我們信心，在場上的攻城獅是真實的擁有新竹的靈魂。

我的戰友們，我們的奮鬥，我們的一切都記憶在心中，謝謝各位跟我分享了我人生中最不可思議的兩年，各位的努力、成長，都是我們支持者生活中的一部分，雖然我將要離開這個家庭，但是我們為台灣籃球前進的努力千萬不能停，離開球隊是最困難的決定，讓我最後跟攻城獅們說一聲“RESPECT”

高景炎

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