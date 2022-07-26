《非常律師禹英禑》成績驚人！劇組、演員「都拿到黃金」

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製作公司為了獎勵編劇、導演、工作人員及演員的辛勞與努力，將贈送大家「黃金鯨魚」作為禮物。根據韓媒報導，劇組預計8月前往峇里島度假慶功，但電視台表示旅遊是私人行程，加上疫情關係，全體人員一起出國不容易，所以只有少數人員前往，日期也尚未確定。
女主角朴恩斌劇中飾演「汪洋律師事務所」的新進律師，患有自閉症類群障礙症中的亞斯伯格症候群，卻是智商164的天才，以首爾大學法學院第一名之姿畢業，律師考試超過滿分的1500分。擁有過目不忘的能力，但缺乏社交能力與不擅表達情緒是她的弱點，「豚鯨」是她最愛的生物及心靈朋友。
朴恩斌日前受訪被問到飾演的角色與過去有何不同，她說這次專注於禹英禑真誠的心，如果是採取謹慎或防衛性高的姿態，這様會限制住英禑的可能性與個性，所以嘗試多樣不同的方法與選擇來表達英禑這角色的心境，並透露因為英禑是個充滿熱情與勇敢的人，自己也從中學到了很多。
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