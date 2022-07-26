蘇貞昌官邸便當會違反行政中立？林佳龍：假議題

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林佳龍表示，蘇貞昌是利用中午休息、還有下班之後的時間，且是自己出錢。侯友宜想要向蘇貞昌請益，蘇也會招待侯，所以不要扭曲，民主政治本來就是政黨政治、選舉政治也是責任政治。
不過國民黨議員質疑，若蘇貞昌是關心政策，卻沒找藍營議員。林佳龍表示，只要願意跟蘇貞昌見面，蘇貞昌平常就是不分黨派，不然不會給新北這麼多建設，相信只要侯友宜願意、想要請益蘇貞昌，蘇也會接待，他很有信心。
蘇巧慧指出，政務官在自己的宿舍，利用休息時間，自己掏腰包請大家吃便當，她不曉得到底有什麼問題，藍營議員如果繼續追打，小心回力標到馬英九跟朱立倫。
林佳龍說，感謝蘇院長分享執政的經驗，從過去台北縣長到行政院長，真的政績滿滿，他走在新北感受特別深，不管是一鄉鎮一特色、淡水漁人碼頭、巴黎左岸等，都留下蘇貞昌的政績，前人種樹後人乘涼，他抱著感恩的心情。
林佳龍指出，蘇貞昌在會中提到，蔡英文總統執政之後，尤其是這幾年政績得到人民滿意，就是最好的輔選利多。他也在交換意見中表示，怎麼把新北政績，絕大部分是中央推動、支持，能夠向市民朋友好好報告。
另外目前民調仍落後給侯友宜，林佳龍說，民調他都會參考，現在比賽才開始，確實侯友宜是一個強勁的對手，就像武俠小說裡面講的「他強由他強，我自一口真氣足」，他是不斷地自我挑戰，我們要走入基層、謙虛地傾聽民意。