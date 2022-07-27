獨／《原子少年》VVIP實體能量盒開箱！送演唱會最貴門票
火紅男團選秀節目《原子少年》，8月13、14日即將展開2022 演唱會「原來的少年」，門票秒殺一位難求，黃牛價還一度喊到3萬元。GASH樂點發表最新「VVIP 原子實體能量盒」，除了放入全套星球少年實體收藏卡、隱藏版閃卡及特殊款數位收藏品，竟還藏有 8/14「原來的少年」演唱會最貴3,280元的門票2張！《NOWnews今日新聞》獨家搶先開箱一探究竟，更幫大家整理收藏懶人包，一文搞懂該怎麼入手。
火紅男團選秀節目《原子少年》，創下極高收視率與滿滿話題，終局之戰由「天王星」奪得出道機會；人氣團仍在網路投票激戰中。8 月 13、14 日即將於台北國際會議中心 TICC 開唱的2022 演唱會「原來的少年」，門票秒售光、一位難求，黃牛價還一度喊到3 萬元，讓不少粉絲超扼腕。
如今，搶不到入場資格的粉絲都還有機會！凡累積購買 100 盒「原子能量盒」的前 10 名粉絲，即可搶先獲得限量款「VVIP 原子實體能量盒」（全球限量10套）。不只滿滿放入全套 56 款星球少年「實體收藏卡」，包括8個星球各 7 位少年單人獨照、及8個星球團體照 ；並搭配5張隨機「隱藏版閃卡」，共有16張可收藏。
而且beanfun! 會員掃描卡片背後的QRcode，就能再獲得加贈的VVIP隱藏禮「特殊款數位收藏品」，單一帳號都能掃碼獲得隨機款式特殊款數位收藏品一份（總計限量160份），VVIP們還能把對《原子少年》的愛分享給朋友圈。
最驚豔的莫過於「VVIP 原子實體能量盒」裡，竟藏有 8/14「原來的少年」演唱會最貴3,280元的門票2張！獲得「VVIP 原子實體能量盒」的10 名粉絲，記得馬上開箱確認「實體收藏卡」及「隱藏版閃卡」，擁有全球獨一無二的流水編號「0001」的幸運粉絲，就能再加碼兌換演唱會門票！（實體收藏卡與隱藏版閃卡各限量 1 張）。
悄悄透露「VVIP 原子實體能量盒」彩蛋，無論「實體收藏卡」或「隱藏版閃卡」，卡面上的每張少年照片，可都是《原子少年》節目開錄前，特別留下紀念的少年青澀模樣。身為鐵粉的大家，當然不能錯過這麼珍貴的收藏，現在就拚手速把「原子能量盒」通通買起來，搶奪最快累積 100 盒的前 10 名保障名額吧。