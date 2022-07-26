特企／你的爸爸是哪一類？孝親全攻略收服4大老爹

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您的老爸優雅、懂生活有品味，喜歡品嚐咖啡，享受待在室內、不愛外出運動曬太陽嗎？這樣的靜態型老爸就需要幫他補充鈣質喔。致力於保健食品多年的悠活原力研發長廖育琦表示：「補充鈣質不僅要懂得補鈣，更要懂得鎖鈣，才是聰明的保養之道。」身為人母的她常常陪小孩騎腳踏車、運動，特別能感受到鈣質補充的重要。她建議選擇市面首創的海陸雙鈣，優格風味粉末好入口，可以輕鬆隨時補給，是中年爸媽包包裡必備的隨身好物。
第二型：甜點控螞蟻型老爸
您的老爸如果是個甜點控，常常忍不住美食誘惑而攝取過多糖分，那妳可要好好地當他的甜食管理員了。除了緊盯老爸保持良好的低油、低糖、低鹽的飲食，還要選對保健營養品。近來受到熱烈討論的食物苦瓜，令許多養生愛好者趨之若鶩，苦瓜胜肽取得不易，320公斤的苦瓜僅能精粹出1公斤苦瓜胜肽。推出苦瓜胜肽產品獲得國際經典發明獎及九國專利認證的悠活原力，用台灣雙專利、研發12年而成的苦瓜胜肽+牛樟芝菌絲體雙配方，近來已經掀起一股保養風潮。代言人吳淡如最常用這一款幫最愛老爸保養表孝心。她笑稱：「88節我更是不能放過他！」
第三型：任性型吃貨老爸
您的老爸我行我素、愛好高熱量、高油脂美食、而且常常愛喝小酒又熬夜嗎？這種老爸最怕體內囤積、身型有負擔了。你可千萬不能放任他呀！找一個擁有小綠人國家健康食品認證的紅麴膠囊來當他的體態管理員就對了！
第四型：趴趴走過動型老爸
您的老爸老關不住、總喜歡整天往外面趴趴走，登山、慢跑、運動量極大嗎？那您可要用悠活「關健複方膠囊UC2」好好照顧他的奔放敏捷與十足的活動力。採用榮獲美、歐、加、日多國專利的膠原蛋白+玻尿酸鈉黃金比例，滿足老爸過人的行動力。
送禮要送到心坎裡，您已經歸類出爸爸是屬於哪一種類型了嗎？隨著父親節即將到來，送一款最適合老爸的禮物才最貼心啦！想要了解更多父親節必敗好物，請上：https://www.yohopower.tw/collections/father_day