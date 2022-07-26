仁武安居社宅動土　陳其邁：照顧年輕市民居住權益

高雄仁武區「仁武安居」 340 戶社會住宅新建工程，今（ 26 ）日動土，主要規劃為一到三房全齡住宅，預計 2025 年 8 月完工 。 陳其邁表示，他上任之初就要讓年輕朋友，剛就業時有穩定、舒適也兼具老少共同使用與居住權的保障，這是社會住宅推動的重點，同時搭配市府推區 7 萬 +1 萬的擴大租金補貼，讓月收每人 5 萬元以下，在高雄可享租金補貼政策，減輕居住負擔。

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▲陳其邁表示，他上任之初就要讓年輕朋友，剛就業時有穩定、舒適也兼具老少共同使用與居住權的保障，這是社會住宅推動的重點。（圖／高市府提供）

根據高市府統計 ， 陳其邁上任後已動土 10 處社宅，今年已決標 4,600 多戶，至年底將有 7,300 多戶由中央興建的社會住宅，配合地方興建，總計以 12,000 戶為目標。

▲國家住都中心「仁武安居」位於仁武區後安里，生活機能完善且交通便利建築規模為地上14層、地下2層，將提供340戶，預計115年中完工，落成後將為北高雄注入更多居住空間。（圖／高市府提供）

陳其邁表示，於上任後，市府即成立社會住宅推動平台單一窗口，與中央合作全面解決在行政上的問題。降低青年居住負擔，租金補貼也同步到位，今年開始除中央補助 300 億元、七萬戶名額的青年租金補貼，高雄市再加碼，以囤房稅一年稅收約 3 億元，加碼讓一萬戶有租屋需求的民眾享受租金補貼政策，保障青年、弱勢族群的居住權，他也特別感謝議會不分藍綠的支持才能通過囤房稅，讓年輕朋友受益。

陳其邁也認為，社會住宅興建，除了讓年輕人住得安心之外，也能解決生活需求，包括托育、養老等問題，因此，社宅包括日托中心、托嬰中心及相關社福機構，解決年輕人在生活上所碰到托育、養老問題，同時也兼顧生活品質，仁武安居基地對面的仁武運動公園也朝共融公園方式設計，讓大朋友、小朋友都有一個好的、舒適的生活空間。

陳其邁指出，仁武區是人口成長最快速的行政區，區內有仁武產業園區、也鄰近楠梓科技園區，而且交通便利，吸引許多就業與居住人口，高市府與中央住都中心合作，推動仁武安居社宅，並設有托嬰中心及日照中心，兼具老少的照顧，保障青年與弱勢民眾的居住權益。