第6屆WBSC世界少棒錦標賽在台南 國際使節紛紛錄影祝賀

因疫情延辦的 2021 年第六屆 WBSC 世界少棒錦標賽即將在 7/29-8/7 於台南的亞太國際棒球訓練中心盛大復辦，今年來自墨西哥、委內瑞拉、義大利、南非、巴拿馬、日本、韓國、美國、捷克、多明尼加等 11 國的優秀小選手即將在 7 月底齊聚於台南，共同角逐世界冠軍的頭銜，上屆冠軍中華隊也信心滿滿，尋求衛冕。

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本年度 WBSC 錦標賽是疫情爆發後台灣主辦的首場國際賽事，台南市長黃偉哲率先錄影邀請全台球迷來台南挺主場。義大利、日本、墨西哥、南非、美國的駐台使節及代表也熱情錄製活動祝賀影片，預祝賽事順利舉行並傳達對台灣及台南的友好支持，各國都相當期待這項國際級的棒球賽事。

▲美國在台協會高雄分處副處長李明磊(Jack Lambert)錄製影片祝福選手們在台南參賽一切順利（圖／台南市政府提供）

義大利經濟貿易文化推廣辦事處的紀大維代表 (Davide Giglio) 盛情歡迎義大利小小藍衫軍來到臺灣。日本台灣交流協會代表泉裕泰以中文祝福日本隊及中華隊再次拿下好成績，並且同時為兩國球隊應援加油，再再傳遞台日友好的精神。

墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處的 Martin Torres 處長對於新建成的亞太國際棒球場印象深刻，盛讚其為「舉辦少棒賽的最佳球場」。

南非辦事處則是由安德生代表 (Hugh Graham Anderson) 領軍，辦事處全員出動手持道具、身穿球衣以活潑的方式替南非隊加油打氣，充分體現南非的熱情。