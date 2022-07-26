柯文哲稱取消敬老金是錯誤 黃珊珊：溝通的過程很糟糕
台北市長柯文哲今（26）日上午接受網路節目專訪，針對重陽敬老金停發與重發引發爭議一事，柯文哲也在節目中承認「突然停發重陽敬老金是錯的」，並把矛頭指向時任社會局長許立民，強調事情是他惹出來的「結果問題沒解決就逃回台大了。」對此副市長黃珊珊今日下午受訪時也為柯文哲緩頰，強調「錯是錯在那個時侯溝通的過程很糟糕」。
黃珊珊表示，當時柯文哲在宣布停發重陽敬老金的時候，她還在當議員，她當時也認為市府的做法太過草率。「一開始跟老人家說明年會匯到戶頭，所以請人家去開戶，結果長輩把資料交給區公所以後突然不發了。」黃珊珊說，當下每個長輩都很生氣，就連她媽媽也都覺得很生氣。
黃珊珊強調，除了做法太過草率外，整個柯市府對於老人福利的價值也並沒有說明清楚。「當時的溝通是真的很差，我在當議員的時候，我們也是電話接到翻掉了。」黃珊珊說，但過了七年至今，北市府的老人福利預算真的是增加了非常多，無論是每個月敬老卡的480點，或是替長輩繳納健保費，其實很多長輩是非常開心的。
不過黃珊珊也坦言，還是有很多長輩希望領到的是現金，而市府卻沒有在過程中做到妥善的溝通跟倡議，因此這個是在整段時程中最大的忌諱。而現階段因為議會通過自治條例，北市府得依法行政，因此現階段以歲計賸餘的部分來發放，「在財政紀律的情況下，我相信長輩也是非常樂意，因為相信長輩也不希望說，因為發放這個金，然後排擠到其他的市政建設。」