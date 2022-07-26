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女神球場辣舞！低胸短裙秀美腿　下秒「慘摔」春光溢出

▲巫苡萱日前在跳應援舞時不慎跌倒，讓許多粉絲相當心疼。（圖／翻攝自avawu0726 IG）
▲巫苡萱日前在跳應援舞時不慎跌倒，讓許多粉絲相當心疼。（圖／翻攝自avawu0726 IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-26 16:30:35

「Rakuten Girls」隊長巫苡萱外型甜美、身材火辣，但私下卻是傻大姐的個性，深受粉絲喜愛，也時常分享工作點滴的她，近日就在社群平台上傳一段在球場跳應援舞的影片，不料跳到一半時突然慘摔在地，險些走光，讓不少粉絲看了都心疼留言：「好辛苦。」

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從影片中可以看到，巫苡萱正在大跳應援舞蹈，她紮起俐落馬尾，身穿白色襯衫式上衣，低胸剪裁讓豐滿的北半球幾乎快炸出來，搭配黑色激短裙和透膚絲襪，顯現出她凹凸有致的身材，以及修長的美腿，台灣正值悶熱天氣，但巫苡萱依舊活力滿滿、跳滿每個舞蹈細節。

沒想到，巫苡萱跳到一半時突然摔倒、直接跌坐在地，現場有人捕捉到這幕拍下，疑似腳沒踩穩，扭一邊不慎跌倒了，讓場上球迷發出驚呼，而她也雙腿交疊坐在地上，向球迷露出靦腆的笑容，所幸坐在正前方的女子見狀，其忙將她扶起。


▲巫苡萱跌倒仍待在舞台上，讓不少粉絲直呼「好敬業」。（圖／翻攝自avawu0726）
▲巫苡萱跌倒仍待在舞台上，讓不少粉絲直呼「好敬業」。（圖／翻攝自avawu0726 IG）
事後看到有許多粉絲詢問身體狀況時，巫苡萱隨即親自回覆，目前一切都沒事「還好屁股肉多。」對此，網友也紛紛稱讚她超敬業「真的是佩服妳，太敬業了！」、「穿高跟鞋跳，膝蓋跟趾關節很容易受傷」、「連跌倒都這麼美」。

事實上，啦啦隊員在跳應援曲時，時常發生突發狀況，同是Rakuten Girls的隊員琳妲，日前在球場上大跳應援曲時，竟然不小心將高跟鞋深深插入軟墊中，甚至還需要旁人協助才能把高跟鞋拔出，不過這樣的窘況也讓網友們笑翻。


▲隊員琳妲也在大跳應援舞時，不小心將高跟鞋插入軟墊中。（圖／翻攝自linda831212 IG）
▲隊員琳妲也在大跳應援舞時，不小心將高跟鞋插入軟墊中。（圖／翻攝自linda831212 IG）

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