白天剪綵晚上「放鞭炮」！中市議員：幸福城市變慶記之都

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大里霧峰區市議員候選人張芬郁指出，今天凌晨零時的槍擊案，距白天盧秀燕主持通車的南門橋僅100公尺，「白天剪綵晚上『放鞭炮』，在地鄉親非常驚恐」。她批評「台中成了到處是子彈飛來飛去的地方，盧市府卻只會用數字遊戲呼嚨大家，強調治安表現是全國第一名」。
黨團總召江肇國表示，大里槍擊案發生12小時內，警方以凶嫌在逃為由不公開說明，把媒體和民代矇在鼓裡，「要不是我們取得附近民眾錄下的現場影片，台中市政府可能到現在還不公佈消息」。他懷疑治安敗壞市府拿不出對策，又擔心影響到市長盧秀燕的選票，才做了最壞處置，要求警察單位封鎖消息、暫時不要發佈新聞。
市議員陳淑華、蕭隆澤、邱素貞也批評，市長盧秀燕只會喊嚴懲、宣誓台中市不是塑膠，市民卻看到罪犯把盧秀燕當成塑膠，在台中生活，開車上路會被球棒隊攻擊、上市場吃早餐會被打死，路旁做生意會遭開槍，街頭暴力已經變成慣性。他們呼籲只出一張嘴的媽媽市長，不要又只是表達震怒，要提出具體改善計劃。
市議員參選人陳雅惠、謝家宜也說，盧秀燕稱台中是宜居城市，別人聽到台中卻只想到慶記之都，市長和市民的距離這麼遠，要如何對治安有信心？盧秀燕宣稱的「無論天涯海角都不會放過」，只是徒具形式、根本沒有實際作為。
針對近日連續兩起槍擊案，台中市政府警察局宣布即起展開「肅槍專案」，市警局所轄15個分局「全部動起來」，以威力掃蕩遏制歹徒不法氣焰，今晚將由警察局長蔡蒼柏親自領軍坐鎮，立刻啟動查緝臨檢勤務。
市府警察局表示，肅槍行動鎖定查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所、防制槍擊案件發生等3大重點工作，並針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨檢勤務。