天氣太熱温嵐全脫了！濕身比基尼 「浮出北半球島嶼」
温嵐上周歡度生日，邀請20多位同事和好友一起包棟民宿，每次出輯都猛掀「熱浪」的她，還率先跳下水拉大夥清涼一下，壽星化身美人魚，讓全場嗨到爆，興奮的温嵐，還拍起時尚大片，濕身比基尼「自然浮出兩座北半球島嶼」，展現自然健康性感一面。
温嵐慶生之旅身心解放，在民宿泳池中消暑戲水，同行的攝影師手癢，索性為温嵐拍起時尚大片，讓温嵐開心大呼：「好有國際巨星的感覺！」但整場拍攝下來，卻讓温嵐苦不堪言，發現名模真的不好當，她有感而發說：「天氣真的太熱，我又算很會流汗的人，汗水讓妝容的維持很費力。」
最有趣的是，温嵐自爆當初買泳裝時換了兩次貨，「因為這邊的尺碼有落差，原本以為可以的，收到比基尼試穿才發現不合身。」因為上截和下截差了兩個尺碼，「換到最後，上半身是XL，下半身則是S碼！」讓大家驚呼温嵐體格根本國際水準，上突下翹，温嵐則笑說：「還好最後即時收到，不然就浪費泳池，無法清涼下水了！」温嵐也滿足說：「生日當天有跟男友和親人視訊，大家也特別為我準備了蛋糕，跟我一起吹蠟燭，聽我許願，幫我唱生日快樂歌，讓我很感動，一切都是同時間進行，完全沒有感覺到距離！」