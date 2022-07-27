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林智堅民調勝張善政7%　綠營人士：想「換堅」的可死心了

▲即使林智堅持續受到藍營猛攻，最新民調顯示，其仍領先對手超過誤差範圍。（圖／林智堅辦公室提供）
▲即使林智堅持續受到藍營猛攻，最新民調顯示，其仍領先對手超過誤差範圍。（圖／林智堅辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-27 10:16:112022-07-27 10:17:39

民進黨桃園市長參選人林智堅參選以來受到藍營猛烈攻擊，無論是其過去所寫的論文，或近來其擔任新竹市長任內重大建設新竹市立棒球場啟用確有缺失，都被放大檢視，也讓藍綠陣營關注林參選桃園的民調是否有消長。根據媒體今（27）日公布的最新民調顯示，林智堅仍以44.38%的支持度，領先國民黨桃園市長參選人張善政的37.27%，黨政人士對此分析，林智堅仍領先超過誤差範圍，代表國民黨惡質猛攻論文無效，且棒球場確有缺失，現在造成球員受傷，林智堅即時道歉不卸責，相信林智堅會持續針對球員傷後復建等進行關心與負責，藍營炒作的「換堅」議題應必須得告一段落。

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▲林智堅（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲林智堅受到藍營猛攻，綠營人士對此表示，「哪有換掉高民調者的道理」，「換堅」從來不會是選項，現在如此，未來也是如此。（圖／翻攝自林智堅臉書）
國民黨近來持續猛攻林智堅論文，加上林智堅擔任新竹市長時期的重大政績新竹市立棒球場近來啟用，卻有部分缺失引發球員與球迷反應，也造成球員疑似因為場地問題受傷，藍營彷彿再度「撿到槍」，對林智堅持續加以檢視，各界關注林智堅在桃園的選情是否由盛轉衰。

根據媒體今日公布的民調顯示，林智堅仍以44.38%的支持度，領先張善政的37.27%。黨政人士分析，國民黨照三餐攻擊林智堅，甚至出現許多「不分區市議員」跨區搏聲量的狀況，但林智堅的論文已經很清楚顯示沒有問題，民調數字就是證明，桃園市民不會被無端的攻擊牽著鼻子走。

地方人士則表示，不少支持者關注林智堅的論文，看到國民黨每天開記者會，難免有些許擔憂。但上週日記者會，林智堅親自出馬，加上法律上的明確行動，不只化解支持者的擔憂，也更加鞏固辯護說法，反而使支持者們也同樣轉守為攻，更加凝聚，也更有立基點反駁國民黨的跳針抹黑。

知情人士也分析，近來新竹棒球場確實有缺失，但這在任何國家的任何公共建設上都是很常見的，林智堅的即時道歉，並沒有推給一同會勘且試打的球團，也讓人看見其勇於承擔不卸責的表現；另外，受傷的球員傷勢還有待進一步檢查，林智堅也已表達願意負擔費用，之後若有任何需要，林智堅也都一定會持續協助與關心。

該人士也說，林智堅在新竹市長任內，便是以高品質、設計力導入的公共建設做為施政主軸之一，過去7年多來也有諸多代表作，人民不會因為部分缺失就忘記過去的努力。

綠營人士則分析，論文案已經證明國民黨打不起來，所以國民黨持續跳針，現在林智堅親上火線，加上鄭運鵬、黃帝穎等人轉守為攻，論文案應可告一段落。

該人士也說，這份民調出爐，部分操作「換堅」的人士應該可以死心了，「哪有換掉高民調者的道理」，「換堅」從來不會是選項，現在如此，未來也是如此。

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