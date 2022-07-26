上訴審法官同一人　中華人權協會籲法官迴避

「股市炒手」鍾文智被控炒作台灣存託憑證（TDR），一審遭重判18年，鍾上訴後，認為二審法官就是一審法官，聲請法官迴避遭駁，向中華人權協會陳情。中華人權協會發布新聞稿，指迴避制度是確保被告獲得公平審判的重要基石，籲請司法院以最嚴格標準檢視本案的迴避爭議。
協會表示，該法官在一審的審理過程，曾參與過14次的審理庭訊並訊問相關證人，已形成對陳情人的不利心證，況該法官一審時，即以「犯罪嫌疑重大」之理由裁定陳情人以5000萬元交保，「試問二審再由對被告已有不利心證的同一法官審理，何以確保被告能獲致公平的審級救濟機會？」
協會表示，迴避制度的重要核心，就是嚴格要求法官不得對所審理的案件或被告已先存有任何偏見與預斷，才能落實「無罪推定」的公平審判要求，因此，若對於同一法官審理同一案件有任何心證汙染而可能對被告作出不利裁判的法官，都應該迴避該案審理。
中華人權協會表示，台灣司法改革的路走得很辛苦，迄今仍有非常多民眾對於司法的公信力存疑，正是有一些原本可以做得更好、更可以彰顯司法程序正義的細節，因為法院的輕忽態度，以及缺乏捍衛程序正義的決心，導致民眾對於司法與法官的質疑與不信賴，敬請司法院以最嚴格的標準去檢視此陳情案的迴避爭端。