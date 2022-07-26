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Pinkoi群眾募資8月上線！強調「3大加值服務」拒絕貼牌

▲Pinkoi今日宣布將平台的觸角探向「群眾募資」，8/1全新平台SaaS服務「Pinkoi群眾募資」即將上線。(圖／官方提供)
▲Pinkoi今日宣布將平台的觸角探向「群眾募資」，8/1全新平台SaaS服務「Pinkoi群眾募資」即將上線。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-26 18:29:17

以充滿設計感的購物網站Pinkoi今(26)日宣布，將平台的觸角探向「群眾募資」，8/1全新平台SaaS服務「Pinkoi群眾募資」即將上線。結合自家平台的國際金流、物流追蹤與跨境購物等經驗，強調自家平台特色，包含100%原創設計、優質贊助保障、雙向透明的溝通管道、跨載具贊助、同享P Coins優惠。3大加值服務包含「一站式物流」、「開立募資訂單發票」、「站外廣告投放」。

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據國內外研究報告都顯示，近年群眾募資在各地都有雙位數的市場成長，甚至調查機構Vantage Market Research預測全球群眾募資到2028年將上看美金434.8億元（約新台幣13兆元）的市場規模，其中亞洲會是成長最快速的市場。

「Pinkoi群眾募資」為SaaS模式下的新平台服務，Pinkoi共同創辦人兼執行長顏君庭表示，大約只有5%的創作者能進入規模化階段；有更多品牌因資金、資源的不足，無法從商業化往下一階段邁進。群眾募資可以成為品牌進入規模化階段的試煉場，並且募資結束後，可直接將商品和募資期間獲得的評價自動對接既有的Pinkoi設計館，讓品牌的長期經營更完善。

▲Pinkoi群眾募資平台可以跨裝置使用。(圖／官方提供)
▲Pinkoi群眾募資平台可以跨裝置使用。(圖／官方提供)
此外，觀察到過往進行募資時，最大的痛點是短期內大量訂單，導致團隊出貨、開發票等後續執行上無法負荷。因此Pinkoi 群眾募資提供「一站式物流」、「開立募資訂單發票」、「站外廣告投放」3 大加值服務。

募資消費糾紛日益增加，據台北市政府法務局統計，2020年收到的募資消費爭議申訴案與過往相比年增近18倍。為了增加用戶安心感，不同於一般的募資平台，Pinkoi基於原平台功能，提供品牌開館審核、提案把關、物流出貨追蹤、商品評價查看撰寫、退換貨流程等，且強調百分百原創，拒絕貼牌商品。對於贊助人鼓勵可追蹤的物流、瑕疵退換的運費負擔、7天猶豫期等。同時可以可使用原Pinkoi會員身份，同享P Coins折抵與累積

▲Pinkoi群眾募資強調所有商品都必須是百分百原創，拒絕貼牌商品加入募資。(圖／官方提供)
▲Pinkoi群眾募資強調所有商品都必須是百分百原創，拒絕貼牌商品加入募資。(圖／官方提供)

首波專案將於8/1起，連續6週每週推出一個特邀的原創設計募資案，像是全台首創常溫保存的「le brewlife樂步 - 濃縮咖啡原液2.0」；採用海廢熱壓製成的「TZULAï厝內 - 海廢轉生學習桌椅」等，目標在2個月內創造千萬募資金額。

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