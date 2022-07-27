指考跟分科測驗有何不同　大學考招變革一次看懂

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從高中升上大學有4種管道，特殊選才占比不到5%、繁星推薦占比15%、個人申請占比約50%、分發入學占比30%。
高中升大學的考招制度，主要為「申請入學」與「分發入學」，前者是學生以學測成績申請，通過大學第一階段篩選門檻後，進入第二階段「指定項目甄試」，甄試的內容由各校系自訂，可能包括書面資料、面試、筆試、實作等，學生若沒有錄取到理想科系，則會參加指考，並以指考成績直接填志願序進行分發。
新制改名為「新型學測」和「分科測驗」，考試範圍不再依據年級區分，新型學測的範圍是部定必修，分科測驗的範圍則是部定必修與部定加深加廣選修；申請入學二階甄選以學習歷程檔案取代過去書審，且必採學習歷程檔案及規定占比，分發入學可採計分科測驗與學測成績。
學測與申請入學變革
111新型學測考科從舊制國文（含國寫）、英文、數學、社會以及自然，變更為國文（含國綜、國寫）、英文、數學A、數學B、社會、自然，考試時間從由2天拉長至3天，考生得自由選考，校系最多參採4科。
新型學測將數學拆為高數學需求的數學A，以及低數學需求的數學B，供考生自由選考，「申請入學中，各校系對數學的參採可以分為「只參採數A」、「只參採數B」、「同時參採數AB」、「不參採數AB」4種組合，若系組「同時參採數AB」作為檢定標準，考生只要其中一科達到標準，即表通過。
過去申請入學各校系二階甄選除了看學測成績，還包括校系自辦甄試，包括書審、筆試、面試、實作等，通常考生到高三才會製作備審資料，並上傳PDF檔，由校系自訂各項目的占分比率。
但新制以學習歷程檔案取代過去書審，並從高一開始製作，學習歷程包括基本資料、自傳與學習計畫、修課紀錄、課程學習成果、多元表現等，且規定二階甄選必採學習歷程檔案，一般校系採計學習歷程檔案至少達20%、學測成績至多占甄試總成績50%。
分科測驗與分發入學變革
過去指定科目考試「指考」，總計10個考科，包括國、英、數乙、地理、歷史、公民、數甲、物理、化學、生物，依考試成績分發學校；111學年起更名為「分科測驗」，改考7科（國、英、數乙不考），並規定考試分發入學，各校系得採計學測、分科測驗、術科等合計3至5科，其中學測成績至多4科、分科測驗成績至少1科，考試時間則由原本的3天縮短為2天。
今年分科測驗不考國文、英文、數乙，校系要採計須看學測成績。教育部指出，按新課綱設計，國、英2科「可以教、無法考」，主因是分科測驗範圍包括高三的加深加廣選修，但國、英的選修課程範圍不同，如國文科包括國學常識、語文表達與傳播應用、各類文學選讀、專題閱讀研究，學生須從4科中選2科修習，各校選讀文章不一樣，無法統一命題。
而刪除數乙是為了減少考科來減輕升學負擔，但後續大學招聯會蒐集高中端、大學端意見，多數大學認為需要透過數乙尋覓商管人才，確定114學年度將恢復數乙考科。
另一大變革是不要讓學生分分計較，過去指考是以原始分數進行分發，但分科測驗改以級分進行分發，訂為各科60級分，級距是將前1%考生平均分數除以60，以1.5分為1個級距，因此只要在1.5分的級距內，與其他學生的成績都相同。
新型學測和分科測驗的考科中，以數學考科變化最大，108課綱數學科採差異化學習設計，高二學生數學為必修科目，分為數A（高數學需求）、數B（低數學需求）；高三學生的數學為加深加廣選修，可選修數甲（高數學需求）、數乙（低數學需求）或不選修，因此111學年大學考招，學測數學首度分為數A、數B兩科，分科測驗不考數乙、只考數甲，讓大學考招變得更加複雜化。